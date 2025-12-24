Benedetti dice que aún no le pueden hacer control político a la emergencia económica en el Congreso: esto explicó

El alto funcionario señaló que el Congreso aún no pueden hacerle control político a la emergencia económica

El presidente del Congreso, Lidio García, despertó revuelo en la opinión pública este 24 de diciembre tras anunciar que interrumpirá el receso legislativo con el fin de ponerle la lupa al decreto de emergencia económica que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Para este tema no importa si hay vacaciones, Navidad, o fin de año. Vamos a hacer control político, el 26 (de diciembre) vamos a citar para hacer anuncios y, automáticamente, procederemos a hacer control político”, sostuvo Lidio García, en conversación con la emisora W Radio.

Entre tanto, señaló que habrá dos puntos claves que se tratarán en la agenda durante esa jornada del 26 de diciembre: uno de ellos es la emergencia económica y el otro es el ascenso de militares.

“El Congreso, en uso de su autonomía y de sus facultades, no aprobó nuevos impuestos para cubrir el déficit presupuestal. En la Constitución, el artículo 215 es clarísimo: solo procede la emergencia económica ante hechos extraordinarios que perturben grave y eminentemente el orden económico y social”, agregó García, citado por la W Radio.

Benedetti opinó que el Congreso aún no se puede pronunciar sobre la emergencia económica

La postura de García fue cuestionada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien respondió a sus declaraciones a través de su cuenta oficial en la red social X.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe”, explicó Benedetti en una publicación de X.

Así mismo señala que solo entonces el Legislativo podrá pronunciarse sobre factores como la conveniencia y la oportunidad de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Petro.

Adicionalmente, indicó que las sesiones del Congreso no serían válidas si se realizan de forma remota por plataformas digitales, pues no hay circunstancias excepcionales.

“Ojo, el Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etc). Entonces no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”, puntualizó Benedetti.

No obstante, en el decreto de emergencia económica se habla de circunstancias excepcionales, pues mencionan que el país atraviesa una “crisis” y una “perturbación grave e inminente del orden económico” para justificar la medida.