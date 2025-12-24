Alerta en Bogotá: 53 personas quemadas por pólvora en lo que va de diciembre

A medida que avanzan las festividades decembrinas, las cifras de heridos por pirotecnia en la capital colombiana encienden las alarmas de las autoridades sanitarias. Según el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Salud, con corte al 20 de diciembre de 2025, Bogotá registra un total de 53 personas afectadas por el uso inadecuado de artículos pirotécnicos.

A pesar de que la cifra refleja una disminución del 26 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, la preocupación persiste debido a la gravedad de las lesiones y a los factores de riesgo recurrentes, como la mezcla de pólvora y licor.

Menores de edad y alcohol: El riesgo latente

El balance oficial revela una realidad cruda: de los 53 afectados, 12 son menores de edad, quienes enfrentan consecuencias que podrían marcar su vida de forma permanente. Por otro lado, 39 adultos resultaron lesionados, y un dato que preocupa especialmente a los médicos es que 16 de los heridos estaban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

La embriaguez reduce los reflejos y la percepción del peligro, convirtiendo un artefacto aparentemente inofensivo en un arma letal. Por ello, el llamado de la administración distrital es contundente: la pólvora solo debe ser manipulada por profesionales.

Localidades bajo la lupa

El reporte desglosa geográficamente dónde se están presentando la mayoría de las emergencias. Hasta la fecha, estas son las zonas con mayor incidencia en Bogotá:

Engativá: 8 lesionados.

8 lesionados. Suba: 6 lesionados.

6 lesionados. Bosa y Usme: 5 casos cada una.

Estas localidades concentran el mayor esfuerzo de vigilancia por parte de las autoridades para decomisar material ilegal y realizar campañas de sensibilización.

Manos y rostro: Las zonas más vulnerables

La severidad de las quemaduras no es un tema menor. El informe detalla que las manos son la parte del cuerpo más comprometida, con 32 reportes, muchos de los cuales terminan en amputaciones o pérdida de movilidad. Le sigue el rostro con 14 reportes y los ojos con 6 lesiones graves, algunas con riesgo inminente de secuelas permanentes en la visión.

Panorama nacional: Colombia supera los 180 casos

Bogotá no es el único foco de atención. El Instituto Nacional de Salud (INS) advierte que, a nivel país, la cifra ya supera los 180 lesionados. Departamentos como Antioquia comparten con la capital los primeros lugares en esta lamentable lista.

Cabe destacar que el crecimiento del 9% en casos de niños quemados a nivel nacional frente a 2024 pone en evidencia que la protección a la infancia está fallando en el entorno familiar. La tradicional noche de las Velitas sigue siendo el hito más crítico de la temporada, acumulando el mayor volumen de emergencias.

Finalmente, ante cualquier quemadura, evite aplicar ungüentos caseros o crema dental. Lave con agua fría y acuda de inmediato a un centro de salud. Proteger la vida es el mejor regalo de esta Navidad.