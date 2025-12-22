El uribismo destapa sus cartas: Paloma Valencia confirma que se suma a la ‘Gran Consulta por Colombia’

Paloma Valencia y los precandidatos que participarán en la 'Gran Consulta por Colombia'

La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia confirmó en la tarde de este 22 de diciembre que participará en la ‘Gran Consulta por Colombia’ junto a los precandidatos Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

(Lea también: “No es amenaza”: Petro hizo pronóstico pesimista ante riesgo de que la Corte tumbe la emergencia económica).

El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le dio la bienvenida a Paloma Valencia a través de su cuenta oficial en la red social X. “Bienvenida, Paloma Valencia, a La Gran Consulta. Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero”, puntualizó Galán.

Esta noticia se conoce poco después de que los miembros de esa alianza advirtieran que Paloma Valencia les dijo que quería sumarse a su consulta. “Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de La Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, indicaron los precandidatos en sus redes sociales.

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, ya había señalado que la colectividad respetaría la decisión de la senadora.

Según el exmandatario, durante este domingo 21 de diciembre sostuvieron un “diálogo intenso” con la bancada del Centro Democrático y algunos candidatos del partido.

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, advirtió el primer mandatario.

La izquierda también mueve su fichas para marzo del 2026

Pero no solo la derecha ha empezado a destapar sus cartas de cara a las consultas interpartidistas de marzo del 2026. Este lunes la izquierda también confirmó su intención de ir a esos comicios con varios precandidatos presidenciales.

Por medio de un comunicado conjunto, el senador Iván Cepeda, el excongresista Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero compartieron una convocatoria a la denominada ‘Consulta del Pacto Amplio’ en la que participarán los tres precandidatos.

Algo curioso de este movimiento es que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se sumó a esta consulta horas después, aunque no firmó el comunicado originalmente compartido por Cepeda, Roy y Romero.