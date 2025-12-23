Denuncian que ladrones saqueron bus donde murieron 16 estudiantes en accidente en Antioquia

La tragedia vial en Antioquia, que dejó un saldo de 17 personas fallecidas, sigue sumando capítulos de dolor e indignación. A la pérdida irreparable de vidas jóvenes se suma ahora una grave denuncia que ha conmocionado a la opinión pública: el robo y saqueo de pertenencias de las víctimas tras las labores iniciales de rescate, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

Desde las primeras horas posteriores al siniestro, comenzaron a circular versiones sobre personas que, aprovechando el caos de la emergencia, habrían revisado bolsos, maletas y equipajes pertenecientes a los estudiantes accidentados. Algunas de estas acciones quedaron captadas en grabaciones que muestran a varios individuos manipulando equipajes esparcidos en el lugar de la tragedia. En uno de los videos se observa al menos a tres hombres y una mujer vestida de blanco revisando los bolsos y tomando objetos personales, imágenes que han generado rechazo generalizado.

Las denuncias señalan la desaparición de objetos de alto valor emocional y material. Entre los elementos reportados como hurtados se encuentran computadores portátiles, teléfonos celulares, parlantes, dinero en efectivo, documentos de identidad y prendas de vestir. Para las familias afectadas, estos objetos representan mucho más que bienes materiales: son los últimos recuerdos de sus hijos, piezas cargadas de significado que desean conservar como un vínculo simbólico con quienes perdieron la vida.

Ante esta situación, líderes sociales, autoridades locales y voluntarios de Remedios y Segovia impulsaron una campaña ciudadana bajo el mensaje “devuelvan lo que se llevaron”. La iniciativa busca apelar a la conciencia y la solidaridad, invitando a quienes se apropiaron de las pertenencias a regresarlas, sin importar su estado. El objetivo principal es que las familias puedan recuperar los objetos personales de sus seres queridos.

Jhanuarya Gómez Gil, líder social de la región, explicó que, aunque los bomberos realizaron las labores de rescate priorizando la atención de los heridos, la zona aún no se encontraba completamente bajo cadena de custodia, lo que habría facilitado estos hechos. “Lastimosamente, al momento del rescate prima la vida”, señaló, agregando que algunas pertenencias lograron ser recuperadas y entregadas a la Secretaría de Bello, pero otras habrían sido forzadas o sustraídas.

Los testimonios ciudadanos coinciden en que, mientras organismos de socorro y voluntarios se concentraban en salvar vidas y recuperar cuerpos, otras personas vieron en la tragedia una oportunidad para apropiarse de pertenencias ajenas, una conducta que ha sido ampliamente condenada.

Entre tanto, sobrevivientes del accidente, como la joven Ana Isabel, aún en proceso de recuperación médica y emocional, también alzaron su voz. Desde un centro asistencial, denunció en video: “Todas nuestras pertenencias están desaparecidas. Nuestros documentos y objetos personales no aparecen”, pidiendo ayuda para recuperarlos.

Finalmente, la líder social reiteró el llamado a devolver las pertenencias de forma anónima, a través de los bomberos o contactos comunitarios, mientras que el comandante de bomberos, Jesús López Ríos, expresó su tristeza y preocupación, recordando que, ante una tragedia de esta magnitud, se esperaba respeto y humanidad, especialmente por las vidas jóvenes que se perdieron.