Petro se pronunció sobre la decisión de enviar a sus exministros a la cárcel por el escándalo de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al envío a la cárcel de sus exministros de su gobierno Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. El mandatario aseguró que no le corresponde juzgar responsabilidades individuales, pero sí garantizar que quienes usen el Estado para beneficio propio salgan de su administración y enfrenten a la justicia.

“Estos que nombras con nombres propios, sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo no soy juez ni fiscal. Ese es un tema de investigación, como toca decir, de jueces y de fiscales”, dijo Petro durante una rueda de prensa.

También le puede interesar: “Es decepcionante el comportamiento de estos desgraciados”: Secretario de Seguridad de Medellín anunció denuncias penales por los desmanes en el Atanasio Girardot

Petro defendió su gobierno y apoya la decisión judicial de enviar a la cárcel a sus exministros

Al referirse a uno de sus exministros involucrado en el escándalo, Petro dijo: “Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso, ojo, la extorsión”.

Además, aclaró que “la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista, y por eso yo no me meto en eso, porque es materia de investigación judicial”.

El presidente Petro señaló a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como el protagonista del escándalo, “el tema se llama Olmedo en ese caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD. O sea, lo que se roba la plata en la UNGRD ya estaba ahí”.

Según dijo el presidente son redes de corrupción que no son nuevas y que habrían operado en gobiernos anteriores sin mayores consecuencias judiciales.

“Y lo había hecho otra vez, te tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones. Lo que pasa es que como eso sucede en una época política diferente, entonces no se investiga”, afirmó.

Sin embargo, fue enfático en marcar una línea entre sus exfuncionarios: “entonces, que funcionarios del actual gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues se van, se van. Aquí no quedan. Ojalá yo tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes, pero hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe”, dijo.

Petro también alertó sobre los mecanismos que son utilizados para mover los dineros, “le ponen el billete en la mesa, porque viene en efectivo, porque eso está en cajas de alto volumen, de alta capacidad, etcétera. Porque ponen bitcoins, que es otro tema a investigar entre otras cosas”.