Abren investigación a diplomático en Nicaragua tras fiesta en la que apareció el prófugo Carlos Ramón González

Por medio de un comunicado oficial, la Cancillería reveló que abrió una investigación en contra de Óscar Iván Múñoz Giraldo, quien fungía como primer secretario de Relaciones Exteriores en Nicaragua. Según el pronunciamiento, la Oficina de Control Interno de la entidad lo investigará por los hechos ocurrido el pasado 11 de diciembre, cuando hubo una fiesta a la cual acudió el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia.

Vale decir que todo empezó con un video que fue publicado por la emisora W Radio. Allí se observa cómo González estaba festejando en medio de la sede diplomática de Colombia en Nicaragua.

“El señor Muñoz Giraldo desempeña el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en provisionalidad de Carrera Diplomática, por lo cual cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley. No es facultad discrecional de la Canciller, toda vez que las actuaciones en estos eventos, como lo ordena la Constitución Nacional y la ley, son regladas”, puntualizó la Cancillería en su comunicado de prensa.

Cancillería señaló que quiere colaborar con las autoridades

Entre tanto, la Cancillería recordó este tipo de procesos disciplinarios le competen directamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno. Esta última tendrá que recolectar pruebas sobre las actuaciones ejecutadas por los funcionarios relacionados con los hechos. Mientras tanto, señalaron que se le informó a la Procuraduría General de la Nación que podrá asumir el conocimiento del caso si así lo decide.

“El Ministerio ratifica su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes, entregando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación clara, transparente y objetiva frente al señor Muñoz Giraldo y cualquier otro funcionario eventualmente involucrado”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así mismo, dieron a conocer que para evitar cualquier tipo de obstrucción al proceso, el funcionario será reubicado en otra sede diplomática mientras se adelantan y terminan las investigaciones pertinentes del caso.

“Finalmente, la señora Canciller ha ordenado remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con sus competencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto respeto por el debido proceso”, concluó la Cancillería en su comunicado.