Familias de estudiantes fallecidos en bus en Antioquia, piden a saqueadores devolver las cosas de sus hijos

Lo que sería una excursión de ensueño para el inicio de la vida universitaria y profesional, terminó convertida en una tragedia que deja a 17 personas fallecidas tras la caída de un bus a un abismo en la vía que comunica a Segovia con Remedios, en Antioquia.

En las horas de la mañana del domingo 14 de diciembre se confirmó esta noticia que enluta a decenas de familias del Liceo Antioqueño de Bello, quienes mandaron a sus hijos a la tradicional excursión de grado 11 a Tolú, Sucre, luego que días antes de culminar sus estudios secundarios.

Las autoridades de tránsito confirmaron que las víctimas mortales son 16 estudiantes y el conductor del automotor, quien, según las primeras investigaciones, habría sufrido un microsueño, operario que hacía parte de la empresa Precoltur, compañía a la que acudieron los estudiantes para contratar el vehículo de manera directa, ya que ellos mismos organizaron la excursión de manera independiente como lo aclaró secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, mismo que precisó que la institución educativa no participó en la planeación de la excursión y que no viajaban docentes en el bus.

Fueron 40 metros los que cayó este bus, que quedó totalmente destruido tras el impacto, momento en el que la mayoría de estudiantes se encontraba dormidos.A la cifra de víctimas fatales, se le suman la de los 20 heridos que dejó el accidente, varios de ellos en estado crítico que fueron trasladados inicialmente a los hospitales de Remedios y Segovia.

Tras las honras fúnebres a los fallecidos y la suspensión de funcionamiento a Precoltur por parte del Gobierno Nacional, varios funcionarios de la Defensa Civil, la Alcaldía de Remedios y Bomberos, se dirigieron a la zona del accidente para recolectar algunas de las pertenencias de los jóvenes, luego que quedara en evidencia que varios saqueadores llegaron hasta allí para llevarse los objetos personales de los fallecidos, luego que, según lo relatan, fueran robadas tras no tener una debido custodia de la escena.

“En el momento del rescate prima la vida por encima de los bienes materiales. Algunas de las cosas fueron entregadas a la Secretaria de Educación de Bello; asi que, por solicitud de los familiares vinimos a recoger lo que más se pueda. Cualquier persona que desee devolver las cosas puede comunicarse al interno o comunicarse con los Bomberos, no vamos a dar nombres ni a publicar nada”, afirmaron quienes emprendieron este rescate de objetos.

“Pongámonos en los zapatos de estás familias, un celular es un recuerdo para una familia, una cadena, un anillo, hasta unas medias. Ustedes pueden ir a la estación de Bomberos y allá no serán juzgados; les pedimos está colaboración desde lo más profundo”, añadieron.