Del Salsódromo al barrio Obrero: La Feria de Cali 2025 se vive en toda la ciudad

Con una programación que se extenderá por todos los rincones de la ciudad y eventos pensados para todos los públicos, la Feria de Cali ya está lista para su versión número 68, que se celebrará entre el 25 y el 30 de diciembre. Este año, el máximo evento festivo de la ‘Sucursal del Cielo’ llega con un modelo descentralizado que busca llevar la fiesta a más barrios y comunidades, bajo el lema ‘Feria Pa’ Todos’.

Así lo confirmó Fabio Alberto Botero, gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, quien explicó que la apuesta para este 2025 es ampliar el alcance de la Feria y convertirla en un escenario de unión, orgullo y reconciliación para los caleños.

“Esta será una Feria Pa’ Todos, independientemente de donde estén. Entre el 25 y el 28 de diciembre, la Autopista Suroriental será el epicentro de los cuatro desfiles de la Feria de Cali. Pero, además, y por primera vez, el barrio Obrero será escenario del renacer del viejo ‘Agüelulo’, que dio origen a la rumba caleña, y también de la ‘Calle de la Feria’, con conciertos al aire libre”, aseguró Botero.

El funcionario destacó que la llegada de la Feria a nuevos sectores de la ciudad, como la Calle 25, será una experiencia piloto para la recuperación de espacios urbanos, con el propósito de llenarlos de cultura, arte y actividades de encuentro social.

¿Dónde estará la Feria de Cali 2025?

Autopista Suroriental

Jueves 25 de diciembre: Desfile del Salsódromo, que dará apertura oficial a la Feria, iniciará a las 4 de la tarde e irá hasta las 11 de la noche, con el mismo recorrido del año anterior, desde la carrera 56 hasta el puente de la carrera 39.

Desfile del Salsódromo, que dará apertura oficial a la Feria, iniciará a las 4 de la tarde e irá hasta las 11 de la noche, con el mismo recorrido del año anterior, desde la carrera 56 hasta el puente de la carrera 39. Viernes 26 de diciembre: Desfile Fiestas de mi pueblo , desde las 4 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada.

Desfile , desde las 4 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada. Sábado 27 de diciembre: Desfile de Autos clásicos y antiguos iniciará a partir de las 2 de la tarde.

Desfile de iniciará a partir de las 2 de la tarde. Domingo 28 de diciembre: Desfile de Carnaval de Cali viejo a partir de las 10 de la mañana.

Barrio Obrero

27 y 28 de diciembre: Renace el tradicional Agüelulo del Obrero , una iniciativa para retomar la esencia de la salsa caleña con los talentos del sector.

Renace el tradicional , una iniciativa para retomar la esencia de la salsa caleña con los talentos del sector. 29 y 30 de diciembre: Cierre de la Feria con la Calle de la Feria, en la calle 25 entre carreras 10 y 15, con conciertos de orquestas nacionales e internacionales. El evento se realizará sobre la calzada vehicular, sin graderías.

Parque de la Caña

Entre el 26 y el 28 de diciembre, este emblemático espacio de la rumba caleña albergará la tradicional Caseta Feria de Cali.

Coliseo María Isabel Urrutia

Los días 29 y 30 de diciembre, el coliseo ubicado en el barrio Mariano Ramos será sede de la gran Caseta Feria de Cali.

Bulevar de Oriente

Del 28 al 30 de diciembre, el Bulevar de Oriente será epicentro de la fiesta para las comunas 13, 14, 15 y 21, con la exitosa Caseta de Oriente, un evento pensado para el disfrute familiar y la música local e internacional.

Canchas Panamericanas

Entre el 26 y el 30 de diciembre, el tradicional Encuentro de Melómanos y Coleccionistas se realizará en las canchas de baloncesto del complejo Panamericano, con una propuesta innovadora que resalta el coleccionismo y la tradición del Caribe antillano en Cali.

Plazoleta San Francisco

El 29 de diciembre se celebrará el tradicional Día del Pacífico, un homenaje a los usos, costumbres y aportes de la cultura del Pacífico en la construcción de la identidad caleña.

Con estas novedades, la Feria de Cali 2025 reafirma su vocación incluyente y su apuesta por una ciudad que celebra su diversidad cultural en cada barrio y cada escenario.