Los imperdibles de la Feria de Cali 2025: Una guía para no perderse lo mejor de la fiesta

La Feria de Cali en su versión 68 ya está lista para encender la ciudad a partir del próximo jueves, 25 de diciembre, y como es tradición, ofrecerá una programación variada que está pensada para todos los gustos y presupuestos. Eventos públicos y privados, música, danza, gastronomía y cultura se tomarán distintos puntos de la capital del Valle para que no haya excusa para quedarse en casa.

Aquí le presentamos una guía con los eventos imperdibles para vivir la Feria al máximo.

10 Imperdibles de la Feria de Cali 2025

1. Salsódromo

El evento inaugural de la Feria se realizará el 25 de diciembre y marca oficialmente el inicio de la celebración. Más de 2700 bailarines de 74 escuelas de salsa de la ciudad protagonizarán este desfile, que regresa a su recorrido tradicional en la autopista Suroriental, entre las carreras 56 y 39. Aunque las boletas para gradería suelen agotarse rápidamente, el público también podrá disfrutar de zonas de acceso gratuito.

2. Día del Pacífico

Inspirado en el Festival Petronio Álvarez, este evento se consolida como una vitrina de la cultura afro del Pacífico colombiano. Gastronomía, bebidas ancestrales y música tradicional llenarán la plaza de San Francisco, en el centro de Cali. La entrada es libre y el ambiente invita a dejarse llevar por el ritmo de las chirimías.

3. Conciertos Arena USC

Para quienes buscan una rumba cómoda y organizada, la Arena USC ofrece una programación diaria con cuatro artistas de distintos géneros. Figuras como Yeison Jiménez, Grupo Niche, Eddy Herrera, Luis Alfonso y Willy García hacen parte del cartel en un espacio estratégicamente ubicado al sur de la ciudad.

4. Festival de Melómanos y Coleccionistas

Considerado por muchos como el evento más auténtico de la Feria, se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre en las Canchas Panamericanas. Coleccionistas de salsa presentarán lo mejor de sus repertorios con temáticas diarias, acompañados de orquestas y DJs. La entrada es gratuita y el ambiente respira salsa en cada rincón.

5. Tascas

Este tradicional espacio integra gastronomía y música en un ambiente relajado y familiar. En 2025 se realizará en el centro de eventos Verde Arena, ubicado en el extremo sur de la ciudad, sobre la vía a Jamundí, ofreciendo múltiples alternativas para todos los gustos.

6. White Festival

La salsa romántica vive un nuevo auge en Cali y el White Festival se ha convertido en uno de los eventos más esperados. Liderado por el DJ Holmes, este año cambia de sede y se realizará en el centro de eventos Luz Mery Tristán, al sur de la ciudad. El código de vestuario es claro: asistir completamente de blanco.

7. Ruta gastronómica

La Feria también se vive desde la cocina. Degustar platos típicos como el sancocho, el aborrajado o los encocados es casi obligatorio. Zonas como la Galería Alameda, San Antonio, El Peñón, Granada y Ciudad Jardín concentran una amplia oferta culinaria. Entre los sitios recomendados están Ringlete, Basilia, Fritanga J&J, Platillos Voladores y La Comitiva.

8. Festival Brisas Caleñas

Para quienes buscan sonidos distintos a la salsa, el parque Uribe, frente a la Ermita, será sede de este festival alternativo. Artistas como Herencia de Timbiquí, Kronos, Element Black, Mambanegra y los Indajaus integran la programación.

9. Chivas House

Es uno de los eventos más exclusivos de la Feria. Solo se asiste por invitación y suele marcar la apertura el 25 de diciembre en el centro de eventos Valle del Pacífico. En ediciones anteriores ha contado con artistas de primer nivel como El Gran Combo, Grupo Niche, Dálmata y Rey Ruiz.

10. Desfiles de Feria

Pensados para disfrutar en familia, incluyen Fiestas de Mi Pueblo (26 de diciembre), Autos Clásicos (27 de diciembre) y Cali Viejo (28 de diciembre). Todos se realizan en la autopista Suroriental, entre las carreras 56 y 39, con graderías y espacios de acceso gratuito.

Con esta variada programación, la Feria de Cali 2025 ratifica su carácter diverso y festivo, ofreciendo experiencias para todos los públicos y consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia.