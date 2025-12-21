El nuevo esquema para renovar la licencia en 2026: lo que debe saber sobre las pruebas y plazos

La renovación de licencia de conducción para el 2026 con lleva cambios, requisitos y nuevas pruebas

A partir de 2026, el proceso para obtener y renovar la licencia de conducción en Colombia experimentará una transición técnica y operativa. Bajo la Resolución 20253040037125, emitida de manera conjunta por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sistema de evaluación se fragmentará para separar la formación de la calificación de aptitudes, buscando unificar los estándares de seguridad en el territorio nacional.

El cambio estructural: De los CEA a los CALE

Hasta la fecha, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) han centralizado tanto la instrucción como la evaluación de los aspirantes. No obstante, la nueva normativa establece que estos centros se dedicarán exclusivamente a la formación académica y práctica. La responsabilidad de evaluar y certificar si un ciudadano es apto para conducir recaerá en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Esta separación de funciones tiene como propósito eliminar la discrecionalidad en las pruebas. Según el documento oficial, los exámenes teóricos y prácticos serán estandarizados, lo que significa que un conductor en Bogotá enfrentará el mismo nivel de exigencia que uno en cualquier otra región. El proceso incluirá el uso de simuladores y la validación biométrica para garantizar la identidad del examinado en cada etapa.

Plazos de renovación según edad y categoría

El sistema de vencimientos permanece ligado a la edad del titular y al tipo de servicio del vehículo, conforme a la ley vigente. Para los conductores de vehículos particulares, los periodos se distribuyen de la siguiente manera:

Menores de 60 años: Renovación cada 10 años.

Renovación cada 10 años. Personas entre 60 y 80 años: Renovación cada 5 años.

Renovación cada 5 años. Mayores de 80 años: Renovación anual.

En el caso del servicio público, la exigencia es mayor debido a la naturaleza de la actividad. Los conductores menores de 60 años deberán actualizar su documento cada 3 años, mientras que aquellos que superen dicha edad deberán realizar el trámite cada 12 meses.

Requisitos y el nuevo examen técnico

Para quienes deban renovar su licencia en 2026, el procedimiento comenzará con la verificación de dos estados básicos: estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y encontrarse a paz y salvo por concepto de multas o infracciones.

Despúes, el ciudadano deberá acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) para las pruebas físicas y mentales. Este examen evaluará capacidades de reacción, coordinación motriz, recuperación visual y discriminación de colores. Una vez superada esta fase, el aspirante deberá presentarse ante un CALE para el examen teórico-práctico.

Dicha evaluación final contempla maniobras en vía y pruebas de conocimientos normativos. Para mitigar el riesgo de fraude, los resultados se cargarán de forma automática en la plataforma del RUNT, limitando la intervención manual de terceros en el registro de la aprobación.

Las autoridades recomiendan iniciar estos trámites con antelación a la fecha de vencimiento para evitar la congestión del sistema y posibles sanciones por conducir con un documento caducado.