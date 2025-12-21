Video: canino antinarcóticos destapó importante expendio de drogas en un bar del sector La Esperanza

En el marco de los operativos de inspección, vigilancia y control adelantados durante el Plan Navidad, las autoridades lograron desarticular un punto de expendio de estupefaciente que operaba al interior de un bar ubicado en el sector de La Esperanza, en la localidad de Barrios Unidos, gracias a la intervención de un canino antinarcóticos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lea también: Cae alias ‘Coyote’ y 13 delincuentes más: eran el terror que desplazaba familias en Usme y San Cristóbal

La actuación se desarrolló tras denuncias reiteradas de la comunidad, que alertaron sobre consumo de licor y sustancias psicoactivas en vía pública, así como riñas a altas horas de la madrugada en inmediaciones de varios establecimientos. En respuesta, durante la noche del 19 de diciembre y la madrugada del 20, se adelantaron registros a personas y verificación de documentación en bares del sector.

En total, fueron intervenidos tres establecimientos comerciales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, previamente señalados por afectar la convivencia y la seguridad de los residentes.

En uno de los bares del sector La Esperanza, los uniformados percibieron un fuerte olor a marihuana. Con el apoyo del canino antinarcóticos, se ubicó una bolsa con aproximadamente una libra (400 gramos) de marihuana, escondida en el área del DJ. Aunque los presentes afirmaron desconocer la procedencia de la sustancia, en las canecas del lugar se hallaron residuos de bolsas de tusi, cigarrillos de marihuana, tres papeletas de ketamina y un arma blanca, lo que evidenciaría la comercialización y consumo de estupefacientes en el establecimiento.

Adicionalmente, el bar no contaba con certificado sanitario, carecía del concepto del Cuerpo Oficial de Bomberos y presentaba inconsistencias en los registros de la Cámara de Comercio, por lo que fue suspendido por 10 días calendario. El incumplimiento de esta medida podría acarrear una suspensión de hasta tres meses.