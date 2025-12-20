Empezarán las pruebas: nuevo avance en el Patio Taller del Metro de Bogotá ilusiona a la movilidad de la ciudad

Inició la fase de electrificación del Patio Taller de la Línea 1 del Metro de Bogotá

En la mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025, inició la verificación final de las condiciones de la vía férrea y de los gálibos o distancias de seguridad en el Patio Taller de Bosa, ubicado en el suroccidente de Bogot, como parte del proceso de energización del tercer riel y de las pruebas del tren en la vía de prueba.

Estos movimientos a se realizan previo al inicio de las pruebas dinámicas del tren en la vía de prueba de 905 metros de largo ubicada en esta instalación de Bosa, considerada como el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Se instalarán cuatro frotadores de contacto en cada uno de los coches motores que componen el tren (coche M), para un total de 16 frotadores de contacto por tren (dos frotadores de contacto por bogie, uno a cada lado del bogie), que permitirán el suministro de tensión de tracción nominal de 750VCD desde la parte inferior del tercer riel.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en los próximos días, el tren realizará su primera prueba dinámica en la pista de pruebas. Y aunque es 100% automático, en esta primera maniobra el tren será operado manualmente y rodará por primera vez en el patio taller mientras se integra con el sistema de señalización de esta instalación. Este paso es obligatorio para que obtenga su certificación que le permitirá dentro de muy poco iniciar pruebas en el viaducto. Esta misma operación se llevará a cabo con todos los trenes.

Las pruebas dinámicas que se realizarán son las siguientes:

- Prueba de rendimiento dinámico: son ensayos de rendimiento de aceleración y frenado en condiciones normales y degradadas. Se realiza prueba de consumo máximo de energía y pruebas rutinarias de ruido del vehículo.

- Prueba de tipo in situ: o Capacidad de elevación.o Equipo de seguridad.o Operatividad y mantenibilidad.o Rendimiento de tracción.o Ensayo del sistema de información al pasajero in situ.o Sistema de detección de fallas y redes.

Después de superadas estas pruebas, en 2026 iniciarán las pruebas de integración con el sistema de señalización en patio taller y a finales del primer semestre iniciarán los recorridos del primer tren en viaducto, como preparación para la conducción automática.