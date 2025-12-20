Fuerte accidente de bus intermunicipal de empresa reconocida en la vía Bogotá-Villavicencio

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado 20 de diciembre en la vía al Llano dejó como saldo una persona fallecida y cuatro más heridas. El hecho ocurrió a la altura aproximada del kilómetro 76, cuando un bus de la empresa Morichal, que cubría la ruta desde Bogotá hacia Villavicencio, perdió el control y colisionó contra la infraestructura del puente sobre la quebrada Coloradita.

La víctima fatal fue identificada por la Policía de Carreteras como Mónica Vanegas Facundo, de 64 años, de ocupación comerciante y natural de Neiva, Huila. Según el reporte oficial, la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto contra las barandas de seguridad del puente.

Reporte de heridos y atención de la emergencia

El siniestro también dejó cuatro pasajeros lesionados, quienes debieron ser evacuados por las puertas y ventanas del bus. Los afectados fueron atendidos en el sitio por personal médico de la concesionaria Coviandina y organismos de socorro, como la Defensa Civil del Meta.

Entre los heridos se encuentra el conductor del bus, identificado como Leonardo Fabián Bonilla Leyton, de 48 años. Según el coronel Jorge Díaz Martínez, Bonilla presenta politraumatismos y un trauma en el miembro superior izquierdo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en Villavicencio para recibir atención especializada.

Hipótesis de las autoridades

La principal hipótesis que maneja la Policía de Tránsito y Transporte apunta a una falla técnica. El reporte preliminar indica que el estallido de la llanta delantera izquierda provocó la pérdida de control del vehículo, derivando en el choque contra las barandas y el talud de corte de la vía.

Tras la atención de la emergencia, Coviandina informó que la movilidad en el sector ha sido restablecida y el tráfico fluye sin restricciones. No obstante, las autoridades viales reiteraron el llamado a los viajeros para verificar el estado mecánico de los vehículos y respetar los límites de velocidad, especialmente durante el flujo vehicular de la temporada de Navidad y fin de año.