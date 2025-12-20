Video: Policía evitó que una mujer se lanzara de puente peatonal en la autopista Sur de Bogotá

Policía evito que una mujer se lanzara de un puente peatonal en el sur de Bogotá.

Un uniformado de la Policía de Bogotá, se percató de un hecho en el que una persona que se encontraba a la mitad de un puente peatonal sobre la autopista Sur con carrera 75B y pretendía quitarse la vida. Corrió hasta el lugar y le salvó la vida.

Según la Policía de Bogotá se trataba de una mujer, que incluso ya estaba sobre una de las barandas de esta estructura ubicada frente a la Terminal de Transporte de la ciudad sede Sur, en la localidad de Bosa.

“De manera inmediata, el uniformado dejó sus maletas y corrió hasta el lugar; al llegar, observó a una mujer muy alterada y subida en la parte externa de este puente. Sin pensarlo y exponiendo su propia vida, se acercó a la mujer y en una rápida maniobra la tomó con firmeza hasta ponerla a salvo y llevarla a un lugar seguro”, aseguró el subintendente Alexander Campos, uniformado de la Policía de Bogotá.

Con el apoyo de las demás personas, esta mujer fue llevada por el personal uniformado y trasladada para recibir atención por las diferentes entidades distritales.

Líneas de acompañamiento en Bogotá para evitar suicidios

La Línea Calma, liderada por la Secretaría de Cultura (SDCRD) se ha enfocado en ofrecer orientación psicosocial que visibilice la importancia de que los hombres pidan ayuda y expresen de formas no violentas sus emociones. Así mismo, ha brindado acompañamiento psicosocial orientado al cambio comportamental para la eliminación de violencias psicológicas y físicas, especialmente contra las mujeres.

👉🏻 Recuerda que para comunicar puedes marcar gratis al 01 8000 423 614.

Horarios de atención ☎️

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

Línea 106 “El poder de ser escuchado”

Por su parte, la Secretaría de Salud (SDS), cuenta con la Línea 106 “El poder de ser escuchado” que es un canal de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales en psicología que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional a la ciudadanía de cualquier edad para que compartan todo tipo de situaciones que pueden presentarse en su cotidianidad.