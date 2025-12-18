Donald Trump anuncia los ‘Patriot Games’ y en redes sociales no paran de compararlo con ‘Los Juegos del Hambre’

El 2026 no será un año cualquiera para los Estados Unidos. Con la mirada puesta en el 250º aniversario de la fundación de la nación, el presidente Donald Trump ha presentado formalmente Freedom 250, una nueva organización encargada de coordinar una agenda de eventos masivos que prometen paralizar el país y captar la atención del mundo entero.

Bajo la premisa de mostrar a un Estados Unidos “valiente, innovador y libre”, la iniciativa arrancará oficialmente con un espectáculo visual: la iluminación del Monumento a Washington entre el 31 de diciembre y el 5 de enero. Según palabras del propio mandatario, se trata de preparar “la fiesta de cumpleaños más espectacular que el mundo haya visto”.

Los “Patriot Games”: Deporte y política en el centro de la escena

Uno de los pilares más llamativos de este anuncio es la creación de los Patriot Games (Juegos Patriotas). Esta competencia atlética nacional, programada para el otoño de 2026, reunirá a los mejores atletas de secundaria de cada estado y territorio.

El evento, que será televisado a nivel nacional, contará con un representante masculino y uno femenino por cada jurisdicción. Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de la retórica política característica de Trump, quien enfatizó que en esta competencia “no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos”, un mensaje que refuerza su postura sobre la participación de atletas trans en categorías femeninas.

Una agenda cargada: UFC en la Casa Blanca y ferias estatales

El calendario de Freedom 250 busca llegar a todos los rincones de la cultura estadounidense:

Gran Feria Estatal Americana: Del 25 de junio al 10 de julio, el National Mall en Washington D.C. se transformará en una exhibición gigante de innovación y cultura de los 50 estados.

Del 25 de junio al 10 de julio, el National Mall en Washington D.C. se transformará en una exhibición gigante de innovación y cultura de los 50 estados. Día de la Bandera con la UFC: Trump aseguró que se llevará a cabo un evento especial de la UFC en la misma Casa Blanca , contando con “los mejores luchadores del mundo”.

Trump aseguró que se llevará a cabo un evento especial de la , contando con “los mejores luchadores del mundo”. Jornada de Oración: Una convocatoria primaveral para “rededicar al país como una nación bajo Dios”.

¿Realidad o ficción? Las comparaciones con “Los Juegos del Hambre”

A pesar del tono celebratorio de la administración, las redes sociales han reaccionado con una mezcla de asombro y escepticismo. La estructura de los Patriot Games, donde jóvenes representan a sus territorios en una competencia televisada, ha provocado comparaciones inevitables con la saga literaria y cinematográfica Los Juegos del Hambre.

Estas críticas se han visto alimentadas por la confusión con propuestas previas —no aprobadas— sobre programas de competencia para inmigrantes, lo que ha generado un debate sobre si esta iniciativa logrará unir al país o si profundizará la polarización actual. Mientras la Comisión América 250 (bipartidista) ve esto como una “oportunidad única en una generación”, los analistas advierten que el fuerte protagonismo presidencial podría opacar el espíritu de unidad nacional.