Lo último: Cancillería revela que al menos 337 colombianos están desaparecidos en combates en Ucrania

Según cifras de la Cancillería, en la guerra entre Ucrania y Rusia han muerto al menos 114 colombianos y otros 337 se encuentran desaparecidos en combate. Así lo señala el Ministerio de Relaciones Exteriores en una respuesta a un derecho de petición enviado por PUBLIMETRO.

“A la fecha, la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Polonia ha acompañado la repatriación de 105 connacionales fallecidos en Ucrania y se encuentra acompañando 9 casos más. De otra parte, dicha oficina consular tiene en su registro 337 casos de ciudadanos colombianos en Ucrania, los cuales son considerados como desaparecidos en combate”, explicó la Cancillería en un documento oficial.

Si bien algunos congresistas y funcionarios han señalado que en ese conflicto han fallecido más de 300 colombianos, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en su respuesta que algunos de los casos de desapariciones podrían corresponder a fallecimientos, pero las autoridades ucranianas no confirman las defunciones hasta no recuperar los restos mortales e identificarlos.

Adicionalmente, revelaron que la Federación de Rusia oficialmente solo le ha reportado al Consulado de Colombia en Moscú el fallecimiento de seis colombianos en el marco del conflicto con Ucrania.

Se trata de una crisis de la cual no se ha hablado lo suficiente. Desde la Guerra de Corea, que se libró entre 1950 y 1953, Colombia no registraba tantas muertes en un conflicto armado extranjero. Según distintas fuentes, en ese entonces fallecieron entre 131 y 143 soldados colombianos. No obstante, hay una diferencia sustancial: en esta ocasión el Estado colombiano no está participando en la guerra.

“Las cifras que tiene la Cancillería tienen un subregistro enorme. Nadie sabe cuántos colombianos están allá, en Sudán o en otras partes del mundo, porque no hay un registro. En parte, porque son civiles, no son militares. Si fueran tropas colombianas o tropas ucranianas por el Derecho Internacional Humanitario hay que llevar registros de quiénes son, qué hicieron, adónde fueron y si sufrieron algún tipo de accidente o de calamidad”, sostuvo Andrés Macías, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y Miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios.

El gobierno ucraniano tiene un mecanismo de reclutamiento de ciudadanos extranjeros llamado Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Según la Cancillería, los colombianos que se incorporan allí son considerados como parte de sus Fuerzas Armadas. PUBLIMETRO le preguntó a la Cancillería si tenían el registro de los colombianos que habían sido contratados directamente por el Estado de Ucrania para combatir en la guerra contra Rusia. Sin embargo, su respuesta mostró las limitaciones que tiene el Estado colombiano para recopilar esta información.

La entidad mencionó la forma en la que Ucrania recluta oficialmente a los ciudadanos extranjeros y luego citó una exigua cifra enviada por Rusia.

“Para la Federación de Rusia, a la fecha ha identificado 4 ciudadanos colombianos que se encontraban prestando sus servicios con las Fuerzas Armadas de Ucrania al momento de su detención (SIC)”, indicó la Cancillería.

Tuvieron que crear protocolos para repatriar los cuerpos

Este medio también indagó por las gestiones diplomáticas que ha adelantado la Cancillería colombiana ante Rusia y Ucrania para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos.

Entre otras cosas, la entidad advirtió que le ha presentado varias notas diplomáticas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania con el fin de crear protocolos para asistir a los fallecidos y desaparecidos en combate.

Incluso, advirtieron que ya hay un protocolo de repatriación que se activa cuando se confirma una muerte.

“Las autoridades en Ucrania comunican a la Sección Consular la posibilidad de repatriar los restos mortales de los ciudadanos, en cuyo caso, se comunica a los deudos de los fallecidos, cuál es el procedimiento dispuesto por parte de dichas autoridades”, puntualizó la Cancillería.

Adicionalmente, indicaron que la sección consular también brinda orientación sobre trámites de repatriación, orientación y ayuda en casos de retorno o pérdida de documentos.

“En cuanto a la Embajada de Colombia en Rusia, se han enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia notas verbales solicitando información sobre ciudadanos colombianos desaparecidos y heridos. Asimismo, a petición de los ciudadanos colombianos reclutados o sus familiares, se han dirigido comunicaciones a esa entidad pidiendo rescindir contratos, informar ubicación o, cuando ha sido necesario, estado de salud y esclarecer procedimientos en casos de fallecidos y desaparecidos”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Habilitan canales de atención para colombianos con problemas en Ucrania

La Cancillería ha atendido al menos 579 asistencias consulares en sus misiones diplomáticas en Polonia y Rusia relacionadas con la guerra que se libra en Ucrania. Por ello, ha habilitado nuevos canales con el fin de brindar acompañamiento a estos casos.

“Se creó el correo connacionalescasos.ucrania@cancilleria.gov.co a través del cual se puede dirigir cualquier ciudadano que tenga dudas y requiera asistencia frente a la búsqueda o identificación de un connacional desaparecido en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia”, indicó la Cancillería.

