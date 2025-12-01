“Colombianos engañados”: Petro reaccionó a video en el que un hombre dice que el Ejército de Ucrania lo tiene retenido

Después de que un colombiano publicó un video señalando que se había ido a combatir a Ucrania y supuestamente lo habían secuestrado, el presidente Gustavo Petro reaccionó a estos hechos a través de su cuenta oficial en la red social X. Incluso, les pidió a los diplomáticos colombianos que se comuniquen con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y le pidan la liberación del joven y los demás connacionales que se encuentren combatiendo en su país.

(Lea también: Robo millonario de joyas en centro comercial Chapinero: ladrones dispararon en la huida e hirieron a una persona).

“Soy un joven colombiano que vino a la guerra de Ucrania a apoyar a este hermoso país”, señaló el joven colombiano en el video que ha sido compartido masivamente en las redes sociales.

“Sucede que hace cuatro días finalizó mi contrato. No me dieron la baja. Ya es momento de yo estar en mi país, pero no me quieren sacar de acá. No sé qué quieren hacer conmigo. Realmente estoy muy preocupado por mi vida. Acá en la Brigada 47, ucranianos que estaban cargados anoche me empezaron a golpear. Me empezaron a tirar al piso, a pegarme patadas en la cara”, sostuvo el joven colombiano en la grabación.

En las imágenes mostró que se encontraba visiblemente herido en la cara, con la boca reventada y un moretón en un ojo. Además, indicó que habría sido golpeado junto a otro joven colombiano.

Entre otras cosas, hizo un llamado de alerta señalando que quiere regresar a Colombia de inmediato. “Quiero irme para mi casa, quiero volver a mi país”, concluyó

Petro anunció que el Hospital Militar debe apoyar a niños y niñas heridos en Colombia

El presidente Gustavo Petro compartió el lamentable video del joven ucraniano y señaló que deben desplegarse esfuerzos diplomáticos para conseguir que él y otros colombianos regresen a su país.

“Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestros servicio diplomático debe conectar a Zelensky y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria. He decidido que el Hospital militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridas en esa guerra y hayan perdido extremidades. El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en el la misma condición. Nuestra posición es que rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras", advirtió el primer mandatario en una publicación de X.