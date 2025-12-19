Golpe al incumplimiento: Acueducto de Bogotá recupera $74 mil millones tras abandono de obras en Planta Wiesner

En una decisión histórica para la defensa de los recursos públicos en la capital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) obtuvo un laudo arbitral favorable que pone fin a una larga disputa técnica y jurídica. El Tribunal de Arbitramento ratificó el incumplimiento grave de un consorcio privado que abandonó obras estratégicas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Francisco Wiesner, el “corazón” del sistema que abastece de agua a millones de bogotanos.

El fallo, proferido este 15 de diciembre de 2025, no solo condena el actuar del contratista, sino que ordena una indemnización masiva que supera los 74 mil millones de pesos a favor de la ciudad.

El origen del conflicto: Un riesgo para el agua de Bogotá

Las obras en cuestión eran fundamentales para la estabilidad hídrica de la capital. El consorcio, integrado por las firmas Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente S.A.S., Ecman Engenharia S.A. Sucursal Colombia e Ingecol S.A., tenía la responsabilidad de ejecutar la ampliación de las unidades de filtración y otras obras complementarias en la Planta Wiesner.

Sin embargo, los trabajos fueron abandonados sin concluir, una situación que puso en riesgo la operación del sistema de abastecimiento. Ante la negligencia, la EAAB se vio obligada a declarar la caducidad del contrato, un mecanismo de urgencia para proteger el servicio esencial de agua potable, especialmente en periodos de alta demanda donde la capacidad de la planta es crítica.

Millonaria condena: ¿Quiénes deben pagar?

El Tribunal fue contundente en su decisión. La condena por perjuicios asciende a más de 67 mil millones de pesos, cifra que aumenta a más de 74 mil millones al sumar los costos del arbitraje y las costas procesales.

Además del consorcio constructor, las aseguradoras Seguros del Estado S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A., vinculadas al proceso, deberán responder por el valor máximo asegurado, que equivale a 13.718 millones de pesos. Este monto es adicional a los recursos que ya habían sido recuperados tras la declaratoria inicial de caducidad.

Un mensaje a los contratistas de infraestructura

Más allá de la recuperación del dinero, la EAAB envió una señal clara al sector de la construcción y a la ciudadanía. Con este laudo, se deja claro que no se tolerará la gestión deficiente de los recursos destinados a servicios vitales.

“La Empresa no solo presta el servicio de agua potable, sino que también vigila de manera estricta que los recursos públicos se inviertan correctamente y que los compromisos se cumplan”, señaló la entidad en un comunicado.

Impacto en la ciudadanía

El retraso de estas obras afectó la capacidad de respuesta del sistema en momentos de estrés hídrico. Con el dinero recuperado y el respaldo legal del tribunal, la EAAB reafirma su compromiso con la protección del patrimonio público y la transparencia. Esta victoria judicial permite a la administración retomar el control financiero necesario para garantizar que la infraestructura de la Planta Wiesner se ponga a punto y asegure el bienestar de Bogotá en las próximas décadas.