Cae red trasnacional de explotación infantil: Operativo masivo en Colombia y 5 países más

En un contundente golpe contra las estructuras criminales que operan en la “Internet profunda” y redes de mensajería, la Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con el Centro Cibernético Policial (Cecip) y Ameripol, logró desarticular una peligrosa red trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación, que se extendió por varios meses y fue liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, reveló la existencia de una comunidad digital conformada por cerca de 100 personas distribuidas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia. Esta estructura utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea para intercambiar un catálogo de horror que superaba los 1.275 videos y 539 imágenes de vejámenes contra menores de entre 5 y 10 años.

Capturas estratégicas en el territorio colombiano

El operativo en Colombia se concentró en tres ciudades principales: Cali, Medellín y Barranquilla. Mediante diligencias de registro y allanamiento, las autoridades capturaron a tres de los presuntos cabecillas de esta red en el país, identificados como:

Óscar Luis Espejo Vanegas Darwin Steven Lara Juan José Silva Vásquez

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos con evidencia técnica irrefutable que vinculaba a los capturados con la administración y difusión de este contenido. A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos de pornografía con menor de 18 años imputados por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), un juez penal les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cooperación internacional: 11 detenidos en el exterior

La magnitud de este entramado delictivo obligó a una coordinación sin precedentes a través de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). Mientras en Colombia se judicializaba a los tres implicados, de manera simultánea las policías de Brasil, Ecuador, España, Honduras y Paraguay ejecutaron capturas que dejaron un saldo de otros 11 integrantes de la red tras las rejas.

Este operativo marca un hito en la lucha contra la ciberdelincuencia, demostrando que las fronteras físicas no son un obstáculo para la justicia cuando se trata de proteger la integridad y formación sexual de la infancia. Las autoridades advierten que el rastro digital dejado por los cerca de 100 usuarios identificados en la aplicación de mensajería sigue bajo la lupa, por lo que no se descartan nuevas fases de capturas en las próximas semanas.

La Fiscalía hizo un llamado a los padres de familia para reforzar la supervisión de las actividades digitales de los menores, recordando que estas redes suelen camuflarse en plataformas de apariencia inofensiva para captar y distribuir contenido ilegal a escala global.