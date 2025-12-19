Grave accidente de tránsito en la vía Cajamarca - Ibagué: un bus, un carro y dos mulas quedaron destrozados

Diciembre es el mes del año con más movimiento de vehículos en las principales vías del país por motivo de las vacaciones de fin de año y las festividades decembrinas, en consecuencia, lastimosamente también es el mes del año en el que más siniestros viales se presentan, tal vez, por la gran cantidad de conductores que salen a las carreteras y no están acostumbrados a este tipo de tráfico.

Justamente, el más reciente accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta al municipio de Cajamarca con la ciudad de Ibagué, en donde un bus, un carro particular y dos tractomulas quedaron destrozados y protagonizaron un choque múltiple en esta importante vía.

Las imágenes compartidas en redes sociales dan fe de la magnitud del accidente y genera preocupación sobre cuándo se podrá rehabilitar el paso en esta vía, ya que no solo el trancón es monumental, sino que el accidente es bastante grave.

Los vídeos muestran a un bus de servicio intermunicipal fue impactado con violencia por un carro particular por detrás; además, este carro particular fue impactado por detrás con violencia por una tractomula, la cual, a su vez, también fue impactada por detrás por otra tractomula.

Producto de este choque múltiple, las dos tractomulas y el carro particular fueron los que peor quedaron tras el accidente de tránsito, que en este momento tiene la vía bloqueada entre Cajamarca e Ibagué. Las primeras hipótesis indican que una de las tractomulas habría ocasionado al accidente al no poder frenar a tiempo.

Por ahora no hay un reporte oficial de heridos o fallecidos producto del accidente, pero las autoridades remarcaron la necesidad de manejar con precaución y sin afanes en esta época decembrina, con el fin de evitar este tipo de accidentes de tránsito.