Ya se conocen los ganadores de Jóvenes a la E: este es el paso a paso para saber si se ganó la beca

Bogotá da un paso histórico en la reducción de brechas educativas. La Alcaldía Mayor, en conjunto con la Secretaría de Educación y la Agencia Atenea, anunció oficialmente los resultados de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E. En esta ocasión, 3.850 jóvenes bogotanos han sido seleccionados para transformar su futuro a través de la educación superior con cobertura total.

Le puede interesar: Incertidumbre en el Ministerio de Hacienda: Filtración revela retrasos en pagos a contratistas para el cierre de año

Este programa, que se ha consolidado como la bandera social de la administración de Carlos Fernando Galán, ofrece beneficios sin precedentes: el pago del 100% de la matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por cada semestre académico.

Un impulso al talento y la equidad social

Durante el evento de entrega de resultados, el alcalde Galán destacó el esfuerzo de los seleccionados: “Nuestros jóvenes beneficiarios son ejemplo de que la pasión y la disciplina valen la pena. Ya tenemos 13 mil jóvenes estudiando gracias a una inversión de $158 mil millones”.

La convocatoria no solo destaca por su magnitud, sino por su enfoque en la equidad. De los nuevos becarios, 2.947 provienen de colegios públicos y el 58% pertenecen a hogares en situación de pobreza. Un dato revelador que celebra la ciudad es que el 60% de estos jóvenes serán los primeros en sus familias en acceder a la universidad, rompiendo ciclos de pobreza intergeneracional.

Carreras y localidades: ¿Quiénes son los nuevos beneficiarios?

La demanda fue masiva, con más de 33 mil inscritos compitiendo por un cupo en 342 programas académicos distribuidos en 40 instituciones de educación superior. Las áreas del conocimiento más solicitadas reflejan las necesidades del mercado laboral actual:

Ingeniería de Sistemas y Software.

Derecho.

Economía.

Enfermería.

Geográficamente, el impacto se concentró en zonas estratégicas. Las localidades de Ciudad Bolívar (15%), Kennedy (13%) y Bosa (11%) lideraron el número de seleccionados, seguidas por Suba y Engativá.

Novedad: Talentos Excepcionales

Por primera vez, el programa incluyó la línea de Talentos Excepcionales, otorgando 266 becas directas. De estas, 234 fueron para los mejores puntajes de las Pruebas Saber 11 (el top 2% de colegios oficiales), mientras que 32 cupos se reservaron para artistas y deportistas de alto rendimiento que representan el orgullo de la capital.

Guía paso a paso: Cómo consultar si fuiste seleccionado

Si te inscribiste en la cuarta convocatoria de Jóvenes a la E, ya puedes verificar tu estado en la plataforma oficial de la Agencia Atenea. Sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial: Visita www.agenciaatenea.gov.co. Inicia sesión: Usa el usuario y contraseña que registraste al postularte. Ubica la sección: En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción “Inscripciones / Resultados”. Consulta el programa: Haz clic específicamente en el botón “Jóvenes a la E – 4”. Revisa tu estado: Allí podrás ver tu puntaje detallado, si resultaste “Elegible” y el puntaje de corte del último seleccionado.

Con este avance, Bogotá eleva su tasa de tránsito inmediato a la educación superior al 54%, reafirmando que el talento joven es el motor principal para el desarrollo de la ciudad.