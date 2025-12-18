Incertidumbre en el Ministerio de Hacienda: Filtración revela retrasos en pagos a contratistas para el cierre de año

Un correo interno del Ministerio de Hacienda, filtrado este 18 de diciembre, ha encendido las alarmas entre miles de colaboradores del Estado. El documento sugiere una reprogramación en el calendario de pagos para el cierre de la vigencia 2025, lo que obligaría a los contratistas a recibir sus honorarios de diciembre hasta el próximo año.

El documento de la discordia

La polémica estalló tras la difusión de una circular interna, revelada inicialmente por Blu Radio, con fecha del 16 de diciembre. En el texto se establece una directriz clara sobre cómo se manejarán los recursos en esta recta final del año. Según el correo, los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de noviembre se realizarán con cargo al presupuesto de diciembre.

Sin embargo, el punto que más ha generado preocupación es el destino de los honorarios del último mes del año. El documento señala textualmente:

“Las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025, se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes en el sistema de información Financiera SIIF Nación”.

Esta situación implicaría que los contratistas que esperaban su pago de diciembre para solventar los gastos de las festividades de fin de año, tendrían que esperar a la apertura del ciclo financiero de 2026.

MinHacienda responde: “¿Información imprecisa o realidad financiera?”

Ante el revuelo causado en redes sociales y medios de comunicación, el Ministerio de Hacienda no tardó en reaccionar. A través de un comunicado oficial, la cartera liderada por el Gobierno Nacional tildó las publicaciones de “imprecisas” y acusó a ciertos sectores de interpretar de forma errónea los procedimientos administrativos internos.

Según el Ministerio, no existe una falta de fondos, sino una aplicación de la normativa de pagos. “Todo se reduce a que los pagos a contratistas se girarán mes vencido, como ocurre en la mayoría de los casos previo al paso de las cuentas de cobro”, explicaron fuentes de la entidad.

Un tono defensivo desde el Gobierno

La respuesta del Ministerio no solo fue técnica, sino también política. En sus canales oficiales, la entidad dejó ver su malestar por la velocidad con la que se difundió la noticia, asegurando que existe una intención de dañar la percepción pública de la gestión económica actual.

“Algunas informaciones publicadas denotan ligereza, generalización y afán por afectar la imagen del gobierno”, sentenció el Ministerio, subrayando que el proceso a través del SIIF Nación es un procedimiento estándar de transición entre vigencias fiscales.

¿Qué esperar en enero?

Para los contratistas del Estado, la situación deja un sabor agridulce. Aunque el Gobierno asegura que los pagos están garantizados, la confirmación de que las obligaciones de diciembre se cancelarán en enero confirma un bache en el flujo de caja personal de miles de trabajadores para el inicio de año.

La eficiencia del sistema SIIF Nación será clave en las primeras semanas de enero para evitar que lo que el Ministerio llama un “procedimiento normal” se convierta en un retraso sistemático que afecte la estabilidad de sus colaboradores.