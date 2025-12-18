Tome nota: Estos son los número que más cayeron y que dejaron nuevos millonarios durante el 2025 con Baloto

Revelan los números que más han caído en el Baloto durante el 2025

El 2025 fue un año en el que nacieron nuevos millonarios, luego de jugar el Baloto en Colombia. Aunque son juegos completamente aleatorios y no existe una fórmula infalible para ganar, sí es clave revisar los números que han aparecido con mayor frecuencia durante este año.

La empresa con presentó los datos recopilados entre el 1.º de enero y el 3 de diciembre de 2025, para presentar los números que más han “caído” en cada modalidad.

¿Cuáles son los números que más han ganado en Baloto en el 2025?

El número 25 lidera el listado como el más frecuente del año, con 58 apariciones. Le siguen muy de cerca el 2 y el 43, ambos con 57 veces, mientras que el 21 y el 32 completan el grupo de los más insistentes.

Entre los diez números que más se han repetido también figuran el 14, el 41, el 5, el 9 y el 12, todos con más de 50 apariciones, lo que los convierte en protagonistas constantes de los sorteos de este año.

En el caso de la Superbalota, el número 12 ha sido el más recurrente, con 29 veces, seguido por el 4 y el 10, que han salido 26 veces cada uno. Números como el 13, el 14 y el 9 también se han hecho notar en los bombos durante 2025.

Este año el Baloto ha caído en cinco oportunidades, dejando nuevos multimillonarios en Bogotá (dos veces), Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba). En total, estos premios han repartido 94.000 millones de pesos, consolidando al 2025 como un año generoso para el sorteo principal.

La modalidad Revancha, que juega con los mismos números del Baloto, en 2025, el número 37 se ha convertido en el más frecuente, con 60 apariciones, seguido por el 33 (57 veces) y el 5 (56 veces).

En la Superbalota de Revancha, el 6 lidera con 28 apariciones, mientras que el 9 y el 11 le siguen con 26 veces cada uno. Números como el 7, el 16 y el 1 también han tenido una presencia constante en los sorteos.

Revancha este año ha entregado el premio mayor en dos ocasiones, con ganadores en Bogotá y El Guamo, Tolima, quienes en conjunto se llevaron 28.000 millones de pesos.