Revelan el tipo de droga hallada en la vivienda de la jueza Vivian Polanía tras su misteriosa muerte en Cúcuta

La misteriosa muerte de la jueza Vivian Polanía continúa generando conmoción en Cúcuta y en todo el sector judicial del país. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la escena en la que fue hallada sin vida la jueza penal de control de garantías, entre ellos el hallazgo de papeletas de cocaína en el apartamento donde ocurrió el fallecimiento, un elemento que ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades.

El cuerpo de Vivian Polanía fue encontrado en su habitación, acostado sobre la cama y arropado, sin signos visibles de violencia, mientras que a su lado se encontraba su bebé de apenas dos meses, según confirmaron fuentes oficiales. El caso, registrado en la capital de Norte de Santander, ha sido asumido por la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, entidades encargadas de esclarecer las causas reales del deceso.

Caso jueza Vivian Polanía: autoridades investigan hallazgo clave tras su fallecimiento en Cúcuta

De acuerdo con información revelada en el programa Mañanas Blu, en la vivienda de la jueza fueron halladas papeletas de cocaína, un elemento que podría aportar indicios relevantes para una de las hipótesis que se evalúan. Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, fue enfático en señalar que no puede entregar mayores detalles debido a la reserva judicial que cobija el proceso.

“La investigación tiene reserva y hasta que no se agoten todos los protocolos será la fiscal del caso quien dé a conocer información oficial”, explicó el coronel Ojeda, quien reiteró que no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible homicidio, suicidio, muerte natural o un fallecimiento relacionado con el consumo de sustancias, hasta que se conozca el dictamen definitivo de Medicina Legal.

Sobre cómo se produjo el hallazgo del cuerpo, el oficial relató que hacia las 5:30 de la tarde del martes, el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió una llamada del vigilante del edificio donde residía la jueza, alertando que no lograban comunicarse con ella desde hacía varias horas. Ante la preocupación, se activó el protocolo correspondiente.

Las autoridades ingresaron al apartamento en compañía de la madre de la jueza, un cerrajero y el escolta asignado a Polanía. Al interior encontraron a la funcionaria judicial sin signos vitales, mientras que el menor permanecía junto a ella. De inmediato, el bebé fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos diagnosticaron un cuadro severo de deshidratación, producto de haber permanecido más de 12 horas sin alimentación.

Actualmente, el menor se encuentra estable y bajo observación médica, y el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió el restablecimiento de sus derechos y la definición de su custodia.

El coronel Ojeda confirmó además que en el apartamento no se hallaron signos de desorden ni violencia, y recordó que la jueza contaba con un esquema de protección de la UNP, debido a su trabajo en procesos contra bandas criminales y estructuras de narcotráfico. La última comunicación con su escolta se habría producido hacia las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, también se verifican posibles antecedentes médicos, situaciones personales y versiones sobre violencia intrafamiliar que puedan aportar elementos al proceso. El caso de la jueza Vivian Polanía sigue rodeado de interrogantes, a la espera de respuestas oficiales que permitan esclarecer una muerte que hoy mantiene en vilo a la opinión pública y al sistema judicial colombiano.