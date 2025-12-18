La muerte de la jueza Vivian Polanía desata indignación y varios pronunciamientos en Colombia

La tarde del 17 de diciembre de 2025 quedará marcada por el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su residencia de Cúcuta, Norte de Santander. La funcionaria, quien se desempeñaba en el circuito judicial de la ciudad, fue encontrada por las autoridades tras una alerta emitida por el personal de seguridad de su edificio.

En el lugar, junto al cuerpo de la jueza, se encontraba su hijo de apenas dos meses de nacido, quien fue hallada con vida y trasladada de inmediato a un centro asistencial para su valoración médica.

El hecho ha provocado una respuesta institucional y civil de gran escala. Según los primeros reportes de la Policía Nacional, el ingreso al apartamento se produjo luego de que Polanía no respondiera a los llamados persistentes a su puerta. Aunque fuentes cercanas a la investigación indicaron de manera preliminar que en el sitio no se evidenciaron signos de violencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal será el encargado de determinar la causa exacta del deceso.

Los mensajes de la justicia y la política colombiana

La noticia trascendió rápidamente las fronteras de Cúcuta, generando pronunciamientos de diversos sectores que hoy demandan celeridad en las investigaciones. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia fue una de las primeras organizaciones en manifestarse, destacando la labor de Polanía en la administración de justicia.

En el espectro político, la precandidata presidencial Claudia López Hernández enfatizó la importancia de los procesos judiciales que la magistrada lideraba. López recordó que Polanía tenía bajo su responsabilidad expedientes sensibles relacionados con el crimen organizado en la zona de frontera. “La Fiscalía debe investigar y esclarecer las causas de su muerte”, afirmó, haciendo un llamado a no dejar dudas sobre el suceso.

Por su parte, el abogado Iván Cancino recordó el carácter particular de la jueza dentro de la rama judicial, resaltando su autenticidad y compromiso profesional.

Asimismo, la periodista y precandidata Vicky Dávila expresó su solidaridad con la familia de la funcionaria, haciendo especial énfasis en la situación de vulnerabilidad en la que quedó el lactante.

Un proceso en desarrollo

La trayectoria de Vivian Polanía estuvo caracterizada por una alta exposición mediática, en ocasiones vinculada a controversias por su estilo de vida y su presencia en plataformas digitales, aspectos que ella siempre defendió como parte de su esfera privada y libertad individual. Sin embargo, su labor en los estrados judiciales es lo que hoy centra la atención de las autoridades investigativas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un dictamen final. La prioridad de las autoridades, además de la investigación forense, se ha centrado en el restablecimiento de los derechos de la menor de edad y el acompañamiento a los familiares de la jueza. La comunidad judicial de Cúcuta se encuentra a la espera de un informe oficial que arroje luz sobre las circunstancias que rodearon este fallecimiento que hoy enluta al país.