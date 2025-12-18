La jueza Vivian Polanía había presentado denuncias por presunta violencia intrafamiliar contra su pareja

La investigación por la muerte de la jueza Vivian Polanía Franco, hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta, continúa arrojando nuevos elementos que podrían ser determinantes para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento. En las últimas horas se conoció que la funcionaria judicial había interpuesto denuncias previas por presunta violencia intrafamiliar contra su expareja, un hecho que ahora hace parte del contexto analizado por la Fiscalía General de la Nación.

Para leer:Nuevos detalles del hallazgo del cuerpo de la jueza Vivian Polanía, pasaron 12 horas después de su muerte para encontrarla

Vivian Polanía, quien se desempeñaba como jueza penal de control de garantías, fue encontrada muerta en la tarde del miércoles 17 de diciembre en su lugar de residencia. Junto a ella se encontraba su bebé de aproximadamente dos meses de nacido, quien fue trasladado de manera urgente a un centro asistencial tras presentar un cuadro de deshidratación severa. El menor evolucionó de forma favorable y permanece bajo observación médica.

De acuerdo con información conocida por el diario La Opinión de Cúcuta, durante la inspección judicial realizada en el apartamento de la jueza, las autoridades hallaron papeletas con una sustancia que sería cocaína, elemento que fue incorporado al proceso investigativo y que ahora hace parte del análisis técnico y forense. Este hallazgo, aunque preliminar, se suma a las distintas líneas de investigación que adelantan los organismos judiciales.

Denuncias, audios y hallazgos forenses: las nuevas pistas en la muerte de la jueza Vivian Polanía

El levantamiento del cadáver de la funcionaria concluyó hacia las 9:30 de la noche, tras varias horas de procedimientos en el lugar. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad encargada de establecer de manera precisa la causa de la muerte, mediante exámenes toxicológicos y patológicos especializados.

Uno de los aspectos más sensibles revelados en medio de la investigación es que Vivian Polanía habría denunciado previamente a su expareja por presunta violencia intrafamiliar. Según se conoció, la jueza no convivía con él al momento de su fallecimiento. Además, en redes sociales han comenzado a circular audios cuya autenticidad está siendo verificada, en los que la funcionaria supuestamente advertía que, si algo le llegaba a ocurrir, responsabilizaba a su expareja. Estos registros son ahora objeto de análisis técnico por parte de los investigadores.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó en declaraciones a Blu Radio que las autoridades acudieron al edificio tras recibir la alerta de personas cercanas a la jueza, quienes manifestaron no haber logrado comunicarse con ella durante varias horas. Con el apoyo de un cerrajero, ingresaron al inmueble y encontraron a la funcionaria recostada en su cama, arropada y sin signos visibles de violencia.

A su lado estaba el menor, quien habría permanecido cerca de 12 horas sin ser alimentado, lo que llevó a su traslado inmediato a un centro médico. De acuerdo con las primeras estimaciones, el fallecimiento de la jueza habría ocurrido en la madrugada, teniendo en cuenta los indicios de rigidez cadavérica, aunque este dato deberá ser confirmado por Medicina Legal.

Familiares, amigos y allegados permanecieron durante varias horas a las afueras del edificio, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales. El vigilante del lugar indicó que la última comunicación con la jueza se produjo alrededor de las 8:00 de la noche del martes 16 de diciembre, y que, ante la falta de respuesta al día siguiente, decidió solicitar apoyo a las autoridades.

También se confirmó que Vivian Polanía contaba con un esquema de protección de la UNP, debido a su labor judicial en casos de alto impacto. La última comunicación con su equipo de seguridad ocurrió la noche previa a su muerte, sin que se reportaran situaciones irregulares.

El bebé, que únicamente contaba con certificado de nacido vivo y no había sido registrado formalmente, quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió el restablecimiento de sus derechos y definirá su custodia.

Mientras tanto, la Policía, la Fiscalía y los organismos forenses continúan trabajando de manera articulada para esclarecer un caso que mantiene en vilo al sistema judicial colombiano y que sigue rodeado de interrogantes.

Qué se sabe de Anuar Salín Jure

La cuenta de Instagram de Anuar Salín (@anuar.jure) se encuentra en modo privado, aunque en ella se evidencian referencias a su formación académica y trayectoria profesional. Según la información disponible, Salín es Administrador de Empresas, con especialización en Alta Gerencia, y cuenta con una Maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, obtenida en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.

Además, tiene formación como Tecnólogo en Gobierno Local, con especialización en Gestión del Talento Humano. En su perfil de LinkedIn se indica que ha trabajado en Servicios Postales Nacionales 4-72, se desempeña como docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander desde 2018 y actualmente está vinculado como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado responsabilidades ni vínculos directos de Anuar Salín con los hechos que rodean la muerte de la jueza. Sin embargo, su nombre hace parte del análisis del entorno cercano, como ocurre en cualquier investigación de esta magnitud.

El caso de Vivian Polanía sigue abierto y rodeado de incertidumbre, mientras la opinión pública espera respuestas claras que permitan esclarecer una muerte que ha sacudido al sistema judicial colombiano.