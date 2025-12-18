Estos fueron los últimos post de Instagram de la jueza Vivian Polanía, encontrada muerta mientras estaba en su casa con su bebé

Este miércoles, 17 de diciembre, en horas de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de la la jueza Vivian Polanía en el interior de una de las habitaciones de su residencia, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con la información preliminar, el hecho se conoció luego de que su esquema de protección intentara contactarla y no recibiera respuesta.

Según conoció Caracol Radio, el esquema ingresó al inmueble con un familiar y al verificar al interior de la vivienda, se encontraron con que la funcionaria estaba sin signos vitales mientras estaba en compañía de su bebé de solo dos meses de nacido.

Últimas publicaciones de la jueza Vivian Polanía en Instagram

Sin duda, la cuenta de Instagram por la que se había hecho popular la jueza hace tres años ya no aparece, en la que llegó a tener más de 280.000 seguidores. Ahora, está abierta una en la que tiene un poco más de 2000 seguidores, en donde hay varias fotografías embarazada y con su pareja.

En la última publicación aparece la imagen de una ecografía de su bebé, en la que se observa el perfil de su rostro y que había sido tomada hacía 21 semanas, cuando estaba en la mitad del embarazo presuntamente.

“Te amo Mohammed!”, son las palabras que acompañan la imagen.

En otra de las publicaciones aparecen dos fotografías en las que está sola, de pie y junto a un comedor blanco y se ve sonriente y orgullosa de su panza. El texto de la publicación dice: "Recolectando días bonitos!“.

En otra aparece sentada en su escritorio, con un vestido blanco y está muy sonriente mientras se acaricia su barriga de embarazada. El mensaje con el que acompañó la publicación dice: "Esta barriguita está fuera de control...“.

¿Qué se sabe de la jueza Vivian Polanía?

En la vivienda se encontraba la jueza con su bebé, un niño de solo dos meses de nacido, que fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades desconocen las causas del fallecimiento y ahora está bajo los procedimientos de las autoridades competentes y de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

Polanía era jueza de control de garantías y había ocupado distintos cargos en la Rama Judicial. Su nombre fue conocido a nivel nacional por decisiones judiciales y varias controversias en las que se vio involucrada, que terminaron con procesos disciplinarios.