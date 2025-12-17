Influencer de 25 falleció luego de caer de un piso 10: su esposo la habría arrojado

El pasado sábado 29 de noviembre, el mundo de las redes sociales se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Maria Katiane Gomes da Silva, una joven influencer brasilera de tan solo 25 años. Lo que inicialmente fue reportado como un trágico accidente o una decisión personal, ha dado un vuelco estremecedor: las autoridades ahora investigan el caso como un presunto feminicidio.

La joven perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un exclusivo conjunto residencial en São Paulo. En el centro de la investigación se encuentra su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, cuya coartada comenzó a desmoronarse frente a las pruebas técnicas recolectadas por la policía.

Un duelo bajo sospecha

El comportamiento de Bispo dos Santos durante el funeral de Maria Katiane, celebrado el 1 de diciembre, no levantó sospechas inmediatas. Testigos y cámaras de prensa captaron al hombre visiblemente afectado, llorando desconsoladamente junto al ataúd de su esposa. Sin embargo, detrás de esa imagen de viudo afligido, la justicia brasileña ya estaba uniendo las piezas de una realidad mucho más oscura.

Fue el propio Alex Leandro quien llamó a los servicios de emergencia la madrugada del suceso, asegurando que la joven “había saltado” voluntariamente desde el balcón. No obstante, el análisis forense y la cronología de los hechos no tardaron en contradecir su relato.

Las cámaras de seguridad: El testimonio silencioso

La pieza clave para dar un giro al caso fueron los videos de seguridad del edificio. Las grabaciones captadas minutos antes del fatal desenlace muestran un patrón de violencia sistemática. En los registros, se observa a Alex Leandro agrediendo físicamente a Maria Katiane en zonas comunes:

En el ascensor: El hombre aparece jalándola del cabello con violencia y empujándola contra las paredes del cubículo.

El hombre aparece jalándola del cabello con violencia y empujándola contra las paredes del cubículo. En el parqueadero: Las cámaras captaron el momento en que la arroja al suelo y la golpea repetidamente.

Tras estos episodios de agresión, ambos regresaron al ascensor para dirigirse al apartamento en el décimo piso. Poco después, el cuerpo de la joven impactó contra el pavimento. Estas pruebas audiovisuales fueron determinantes para que las autoridades desestimaran la tesis del suicidio y procedieran a la captura de Alex Leandro Bispo el pasado 9 de diciembre.

El caso ha despertado una ola de indignación en Brasil y el resto de Latinoamérica, poniendo nuevamente sobre la mesa la urgencia de atender las señales de violencia doméstica antes de que terminen en tragedias irreparables.

Canales de atención para víctimas de violencia doméstica en Colombia

