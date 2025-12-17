¿La probaría? Venezolanos se la rebuscan en Bogotá vendiendo sopa de costilla en las calles

De acuerdo con Migración Colombia, en el periodo de 2014-2024, al país han ingresado 2.857.000 venezolanos, de los cuales 602.896 se encuentran en la ciudad de Bogotá; la mayor parte de ellos de manera irregular, encontrando en el empleo informal una manera de sustentar a sus familias. Muestra de esto es un video viral en el que se ve que uno de estos emprendedores decidió salir a las calles de la capital y vender una tradicional sopa de costilla.

La usuaria de TikTok, ‘@danielajairelis2′ fue la encargada de publicar un clip que se masificó rápidamente en la plataforma china, en la que se ve cómo uno de estos migrantes adaptó una carreta de trasteos, y con una gigantesca olla en la que estaban estos alimentos; eso sí, adornada con la bandera del país vecino.

¿A qué se dedica la población venezolana en Bogotá?

Para agosto del 2025 el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), llevó a cabo un análisis sobre la situación laboral de las personas nacidas en Venezuela que residen en la ciudad, con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El informe presentado indicó que poco más del 50% de los ocupados de esta población se dedica al comercio y reparación de vehículos; industria manufacturera; y alojamiento y servicios de comida; cifras que contrastan con la alta informalidad en empleabilidad que alcanzó el 64,5%.

“La tasa de informalidad de esta población está 31 p.p por encima de la tasa de informalidad del total de la población de Bogotá. Como Distrito Capital tenemos un reto enorme en materia de generación de empleo formal con un enfoque más inclusivo”, explicó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá.