Migración Colombia inadmitió a más de 2.600 extranjeros en 2025 por incumplimiento de normas migratorias

Entre enero y septiembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia inadmitió a 2.674 ciudadanos extranjeros que no cumplieron con la normativa migratoria vigente. Durante ese mismo periodo, se ejecutaron 227 expulsiones por diversas causas, en medio de una estrategia gubernamental enfocada en fortalecer la seguridad fronteriza y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.

De acuerdo con la entidad, parte de estas decisiones se derivan de cooperación internacional y del uso de herramientas tecnológicas como Angel Watch, que permite identificar personas con antecedentes por delitos sexuales contra menores de edad. Gracias a este sistema, fueron inadmitidos cerca de 50 extranjeros, entre ellos estadounidenses, nigerianos, un británico, un dominicano, un venezolano, un salvadoreño, un mexicano y un canadiense.

En uno de los operativos más recientes, cinco ciudadanos estadounidenses fueron rechazados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, tras verificarse que representaban un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana. Los viajeros, presuntamente ofensores sexuales, fueron inadmitidos y retornados a su país el mismo día.

Nacionalidades y causas más frecuentes de inadmisión

Según Migración Colombia, las nacionalidades con mayor número de inadmisiones en lo corrido del año son: Venezuela (616 casos), Estados Unidos (346) y República Dominicana (266). También se destacan ciudadanos de México, Cuba, China y Ecuador, que completan la lista de países con cifras significativas de rechazo en frontera.

Las principales causas incluyen la falta de documentos requeridos (786 casos), ausencia de visa (498), información falsa (376), riesgo para la seguridad o soberanía (322) y no contar con tiquete de salida (164). Otras razones abarcan agresiones a funcionarios o uso de documentos falsos, sumando un total de 334 registros por distintas infracciones.

Expulsiones y control en los principales aeropuertos

En materia de expulsiones, los ciudadanos venezolanos encabezan la lista con 125 casos, seguidos por dominicanos (41) y ecuatorianos (12). Las medidas fueron aplicadas en los principales puestos de control migratorio del país, como los aeropuertos El Dorado (Bogotá), Rafael Núñez (Cartagena), Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y José María Córdova (Rionegro). También se realizaron controles en pasos terrestres como Rumichaca, Cúcuta, Arauca y Paraguachón.

Compromiso con la seguridad y la niñez

“La inadmisión de estos 46 ofensores sexuales demuestra la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso de nuestros oficiales”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

La funcionaria reiteró que la entidad mantendrá su trabajo coordinado con autoridades nacionales e internacionales para proteger a la niñez y garantizar que el país continúe siendo un territorio seguro. Además, hizo un llamado a los viajeros extranjeros a verificar con antelación los requisitos de ingreso y la documentación exigida para evitar inconvenientes durante su estadía en Colombia.