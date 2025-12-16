Álvaro Uribe respalda a Paloma Valencia: estas fueron sus palabras sobre la candidata presidencial del Centro Democrático

El Centro Democrático (CD) finalizó su proceso interno de selección de candidaturas y designó oficialmente a la senadora Paloma Valencia como su aspirante presidencial para el ciclo electoral de 2026. La selección, que se definió mediante encuestas entre las tres precandidatas, ha sido consolidada con un fuerte pronunciamiento de apoyo por parte del expresidente y líder del partido, Álvaro Uribe Vélez.

La decisión tiene lugar en un momento de reconfiguración para la principal fuerza de oposición en Colombia, que busca establecer una agenda unificada y una figura fuerte para disputar la Presidencia. El discurso de Uribe, inmediatamente posterior al anuncio, delineó no solo el apoyo a Valencia, sino también la estrategia ideológica que el CD impulsará durante la campaña.

Las palabras de Uribe hacia Valencia

El expresidente fue categórico al referirse a la solidez de la candidatura de Valencia, haciendo un llamado directo a la movilización de la base del partido y en la espera de una victoria en la próxima contienda.

“Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar: con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria”, manifestó Uribe en la oficialización.

El mensaje del líder del CD se centró en la necesidad de consolidar una coalición amplia, presentando la elección como una defensa de la democracia ante amenazas ideológicas. Uribe instó a que Valencia “lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane y Colombia no siga el camino del castrochavismo”. Esta referencia establece el tono de la campaña como un eje de confrontación directa contra las corrientes de izquierda.

Adicionalmente, Uribe buscó cohesionar al partido al reconocer la trayectoria de las otras precandidatas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, defendiendo la limpieza del proceso y la calidad ética de las participantes.

“Quiero rendir un homenaje a nuestras tres candidatas: a María Fernanda Cabal, a Paola Holguín, y a Paloma Valencia, escogida finalmente como candidata del Centro Democrático. Paloma representa todo lo que es la exigencia de la nueva política. Ella, como sus compañeras, no tienen manchas de corrupción”, aseguró el exmandatario.

La intervención del expresidente también incluyó una reflexión sobre la responsabilidad de la generación política anterior del CD, sugiriendo que la nueva candidata debe aprender de los aciertos y errores pasados.

“Algún error que se haya cometido es nuestro, de quienes hemos estado durante un largo rato en esta brega. (...) Para seguir trabajando por la patria, los que hemos cometido errores como yo tenemos que reconocerlos, procurar que no se repitan, estimular a las nuevas generaciones a que hagan todavía mejor lo bueno que pudimos hacer y que con gran imaginación se defina lo nuevo que hay que incorporar”, concluyó Uribe.

Con este espaldarazo, la senadora Valencia asume la responsabilidad de liderar el proyecto uribista, con el mandato de enfocarse en la seguridad y las políticas de mercado, mientras intenta forjar la coalición de centroderecha que su líder ha demandado.