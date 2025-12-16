Estados Unidos atacó tres nuevas embarcaciones en el Pacífico con un resultados de ocho muertos

El cuestionado secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 15 de diciembre de 2025, en Washington.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que lanzaron ataques contra tres embarcaciones que presuntamente contrabandeaban drogas en el Pacífico, los que dejaron un total de ocho personas muertas, mientras el escrutinio sobre la campaña militar del gobierno del presidente Donald Trump contra el narcotráfico se intensifica en el Congreso.

Puede leer: Estados Unidos declara al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera y la incluye en la Lista Clinton

Según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos publicado en redes sociales, los ataques fueron contra “organizaciones terroristas designadas”.

Hubo tres muertos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. El comunicado por redes sociales no presentó evidencia de presunto tráfico de drogas, pero publicó un video en el que se puede ver una de las embarcaciones antes de explotar.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico.

Duras críticas contra los ataques del gobierno de Trump

La Casa Blanca enfrenta un creciente escrutinio de los legisladores sobre la campaña, la cual ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques conocidos desde principios de septiembre, incluido uno de seguimiento que cobró la vida de dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.

Los ataques más recientes se producen en vísperas de sesiones informativas en el Capitolio para todos los miembros del Congreso, y mientras aumentan las preguntas sobre la campaña militar del gobierno.

Se tiene previsto que el cuestionado secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de seguridad nacional ofrezcan sesiones informativas a puerta cerrada para los legisladores.

Aumenta la presión sobre Maduro

La campaña ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo. En una considerable escalada la semana pasada, las fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado que, según el gobierno de Trump, contrabandeaba crudo ilícito. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

Lea también: Giro Histórico en EE.UU.: Trump impulsa la reclasificación del cannabis para facilitar la investigación y el uso médico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han incrementado su presencia en la región a niveles que no se habían visto en varias décadas. Trump afirma que pronto podría haber ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles sobre la ubicación.