¡Alerta sanitaria! La doble amenaza viral que recorre Colombia: H1N1 y H3N2

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia han confirmado la circulación simultánea de los virus de influenza A subtipos H1N1 y H3N2 en el país. Las autoridades sanitarias nacionales subrayan que, si bien este comportamiento es considerado habitual durante la temporada de mayor variabilidad climática y aumento de viajes, requiere una atención inmediata para mitigar posibles riesgos, especialmente en la población más vulnerable.

Según los reportes más recientes de vigilancia epidemiológica, la presencia de estos dos subtipos de influenza A, junto a la influenza B menos prevalente, se ha detectado de forma paralela en laboratorios centinela distribuidos a lo largo del país. Este patrón de coexistencia viral, o cocirculación, es típico en los meses donde se intensifican los desplazamientos de viajeros y las reuniones sociales, factores que favorecen la transmisión.

Llamado urgente a la inmunización

Ante este escenario, la principal solicitud de las autoridades es reforzar la vacunación en los grupos poblacionales de mayor riesgo. Entre estos se encuentran los niños menores de cinco años, los adultos mayores, las mujeres gestantes y las personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos. La inmunización es señalada por el INS como la herramienta más efectiva para disminuir las complicaciones graves, las hospitalizaciones y las muertes asociadas a la influenza.

La vigilancia epidemiológica se ha intensificado ante la circulación global de variantes que podrían ingresar al país. Las autoridades sanitarias han puesto especial atención al subclado K (J.2.4.1) del virus H3N2, cuya expansión en Europa y Norteamérica ha generado alertas.

En un ejemplo cercano, México reportó un paciente con la variante K de la gripe H3N2 el pasado 12 de diciembre. El paciente fue atendido tempranamente y no requirió hospitalización, según informó la Secretaría de Salud mexicana. No obstante, la rápida propagación de esta variante en el hemisferio norte, donde ha motivado a algunos países europeos a retomar el uso de tapabocas en centros médicos, mantiene la cautela.

Medidas de autocuidado indispensables

La influenza A(H1N1), de acuerdo con los organismos de salud, suele comenzar con fiebre superior a 38 °C y tos, a menudo acompañada de dolor de cabeza y garganta.

El Ministerio de Salud insiste en mantener y reforzar las medidas básicas de higiene y autocuidado para cortar la cadena de transmisión:

Lavado de manos: Frecuente, con agua y jabón líquido. Higiene respiratoria: Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el interior del codo. Uso de tapabocas: Obligatorio si se presentan síntomas respiratorios o al asistir a lugares concurridos. Aislamiento: Permanecer en casa en caso de presentar sintomatología, evitando aglomeraciones. Consulta médica: Buscar servicios de salud en caso de fiebre, dificultad para respirar o empeoramiento de los síntomas.

El sector sanitario enfatiza que la prevención, la vacunación prioritaria y el diagnóstico temprano son herramientas indispensables para proteger la salud pública frente a la dinámica viral actual, que se espera continúe intensificándose con el flujo de viajeros de fin de año.