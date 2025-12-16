¿Multas disfrazadas? Así funcionan los nuevos paneles de velocidad instalados en las vías de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha puesto en funcionamiento once paneles informativos de velocidad de carácter fijo y cuatro móviles como una nueva estrategia para la gestión de la velocidad en la ciudad. Estos dispositivos electrónicos, similares a una señal de tránsito, tienen la capacidad de medir la rapidez con la que se desplaza un vehículo en una vía y alertar a los conductores que superen el límite permitido, sin que su función sea la de imponer sanciones económicas.

La medida surge en un contexto donde el exceso de velocidad es señalado por expertos como el principal factor de siniestralidad y un componente decisivo en el resultado fatal de un suceso en la vía. “La velocidad por debajo de los 50 kilómetros por hora puede ser decisiva a la hora de determinar si una persona pierde la vida o logra sobrevivir tras un choque”, según el análisis de seguridad vial.

Esta es la función de los dispositivos:

La función principal de estos nuevos paneles es pedagógica y preventiva. Los equipos tecnológicos registran la velocidad de los automotores y proyectan la información en una pantalla junto con la placa del vehículo. El sistema emite una alerta en tiempo real cuando el conductor excede el límite establecido, fijado en 50 kilómetros por hora en las vías principales.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aclaró la naturaleza de la iniciativa, enfatizando que no se trata de una nueva modalidad de fotomultas. “Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras”, señaló Díaz, según reportes de la cartera distrital. La estrategia busca que los propios actores viales moderen su comportamiento al recibir la alerta directa sobre una conducción potencialmente riesgosa.

La ubicación estratégica de los paneles:

Los once paneles fijos se instalaron en corredores considerados estratégicos, identificados tras un análisis técnico de zonas críticas por conducción riesgosa y exceso de velocidad reiterado. Estos puntos incluyen:

Calle 26: Cruces con carreras 69, 70, 50 y 51.

Cruces con carreras 69, 70, 50 y 51. Diagonal 92 (Av. NQS): Con calles 97 y 98.

Con calles 97 y 98. Avenida Boyacá: Con calle 70 Bis sur.

Con calle 70 Bis sur. Autopista Norte: Alturas de la calle 136, 134A y 83.

Los cuatro paneles móviles, por su parte, rotarán su ubicación de acuerdo con las necesidades operativas de movilidad y los requerimientos de intervención en zonas críticas.

La justificación para la implementación de estos dispositivos se sustenta en cifras preocupantes. De acuerdo con las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial, citadas por la Secretaría de Movilidad y la Universidad Johns Hopkins, el 30 % de los conductores en Bogotá excede los límites de velocidad. Esta conducta pone en riesgo la vida de peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía.

La instalación de los paneles se integra al Plan Distrital de Seguridad Vial y al Plan de Gestión de la Velocidad de Bogotá, un conjunto de acciones articuladas de infraestructura, control y comunicaciones que buscan reducir los índices de siniestralidad. Reportes oficiales indican que estas estrategias han logrado evitar 15 muertes en lo corrido del año 2025.

Asimismo, la administración distrital ha instalado 164 resaltos parabólicos en arteriales como la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio. Las cifras de la SDM señalan que, en los tramos con estas intervenciones físicas, se ha logrado que el 90 % de los conductores respete el límite de velocidad, lo que ha derivado en una reducción de lesionados superior al 45 %.