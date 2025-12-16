Por la caída de un árbol hay dos estaciones de TransMilenio sin servicio: las fuertes lluvias generan caos vehicular

Las fuertes lluvias en Bogotá han generado emergencias en varias zonas de la capital, pero la emergencia más fuerte se presentó en la avenida Caracas, a la altura de la calle 57, en donde un árbol generó el cierre temporal de dos estaciones del sistema. TransMilenio entregó un balance sobre la emergencia en la principal troncal de la ciudad.

Por su parte, la empresa de transporte informó que sobre las 3:31 p.m., en la Avenida Caracas con calle 57, por caída de árbol, la flota troncal realiza contraflujo controlado desde calle 69, costado norte de Flores, hasta calle 53 con Caracas.

Producto de esta emergencia generada por la caída del árbol, Transmilenio informó que “las estaciones Flores y calle 57 dejan de prestar servicio temporalmente”.

Ahora bien, con corte a las 4:00 p.m., la empresa de transporte público de Bogotá informó que “el Cuerpo Oficial de Bomberos adelanta acciones para retirar el árbol de la vía. La flota troncal que estaba represada hacia el sur desvío por la calle 45 y calle 57 para continuar por la NQS. Personal en vía adelanta acciones de regulación pero persisten los retrasos en la operación de la troncal Caracas”.

Movilidad en Bogotá durante el martes 16 de diciembre

Tras las fuertes lluvias que se presentaron en Bogotá durante la tarde del martes 16 de diciembre, la Secretaría de Movilidad informó que hay afectaciones en varias vías de algunas localidades de la ciudad.

De acuerdo al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en la capital colombiana llovió en ocho localidades siendo las más afectadas por las lluvias:

- Usaquén

- Suba

- Teusaquillo

- Chapinero

- Engativá

- Barrios Unidos

- Los Mártires

- Ciudad Bolívar