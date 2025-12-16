Medellín: Levantarán restricción de pico y placa por navidad y año nuevo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la medida del pico y placa tendrá una pausa en el área metropolitana durante las celebraciones de navidad, fin de año, y la temporada de vacaciones en enero de 2026. La medida, que fue concretada por las administraciones de los 10 municipios del Valle de Aburrá, responde a la disminución en la circulación de vehículos durante esa época.

Lea también: Petro ordenó a la Fuerza Pública incautar medicinas que están siendo acaparadas ilícitamente

¿Cuáles son las fechas?

La medida aplicará desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de enero de 2026 y cobija a motos y carros particulares y a taxis.

El pico y placa regresará el lunes 19 de enero del próximo año con los mismos número de placas de la rotación actual. Es decir, 6 y 9 (lunes), 5 y 7 (martes), 1 y 8 (miércoles), 0 y 2 (jueves), 3 y 4 (viernes). ‘Fico’ Gutierrez aclaró que esto será así porque la rotación cambiará en febrero.

Las ciudades impactadas serán Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas, lo que permitirá una libre circulación de los vehículos por todo el valle, incluyendo los municipios más vacacionales.

Le puede interesar: María Fernanda Cabal pidió revelar encuestas del Centro Democrático tras triunfo de Paloma Valencia

Recomendaciones

Las autoridades de tránsito recomiendan tener especial cuidado con el resto de medidas como normas de parqueo y límites de velocidad, que se mantienen vigentes con normalidad, en las zonas críticas de la capital de Antioquia, como el Poblado y el centro de la ciudad, donde se concentran gran parte de las compras navideñas y de regreso a clases.