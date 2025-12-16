Noticias

Bogotá no duerme en Navidad: tiendas abiertas hasta tarde, eventos gratis y compras sin afán

Miles de comercios y plazas de mercado abrirán hasta tarde para facilitar las compras de fin de año. Conozca las fechas, horarios y actividades programadas.

Archivo: Bogotá despierta por la Alcaldía de la capital
Bogotá se activa en Navidad: comercio ampliará horarios y habrá tiendas abiertas hasta tarde
Por Laura Sánchez Useche

Bogotá se prepara para una de las semanas más dinámicas del año con la nueva edición de “Bogotá Despierta”, una iniciativa que busca facilitar las compras de fin de año y estimular el comercio local mediante la extensión de horarios, una oferta variada de actividades culturales y promociones.

Desde el 16 hasta el 23 de diciembre, miles de establecimientos comerciales en Bogotá ampliarán sus horarios de atención, llegando a operar hasta la medianoche en algunos casos. Esta medida, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Fenalco, forma parte de la estrategia “Bogotá Productiva 24 Horas”, cuyo objetivo es fomentar la economía nocturna y evitar grandes aglomeraciones en horas convencionales.

Según información proporcionada por Fenalco, la expectativa comercial para esta jornada es significativa. Se proyecta que las ventas crezcan entre un 30 % y un 40 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra es impulsada por la alta demanda propia de la temporada y la flexibilidad que otorgan los horarios ampliados a los ciudadanos. Históricamente, jornadas previas de “Bogotá Despierta” han registrado un aumento en el flujo de visitantes a los comercios que van entre el 50 % y el 70 % más respecto a un día ordinario, según cálculos de Fenalco.

Puntos focales y oferta para el ciudadano

Más de 7.000 establecimientos participarán en esta activación, incluyendo grandes superficies y puntos de venta especializados. Entre los principales centros comerciales que extenderán su horario se encuentran Ciudad Tunal, Los Héroes, Plaza Central, Titán Plaza, Santa Fe, Unilago y Salitre Plaza.

Además de los descuentos y promociones, la jornada incluye actividades culturales como conciertos, novenas y rifas. La oferta se extiende a puntos neurálgicos de la ciudad:

  • Centro de la ciudad: La Carrera Séptima, Plaza de Bolívar, Parque Santander, Parque Bicentenario y la Plaza de la Santamaría serán puntos con iluminación y eventos especiales.
  • Parques: El Parque Metropolitano El Tunal, que fue epicentro del lanzamiento con un árbol gigante, junto con otros parques locales como el de los Hippies, la Independencia y el Virrey, tendrán iluminación navideña.
  • Plazas de Mercado: Por primera vez, varias plazas de mercado de la ciudad se suman a “Bogotá Despierta”, extendiendo sus horarios y ofreciendo actividades culturales.

El comportamiento histórico del consumo indica que los productos más solicitados por los compradores navideños son el vestuario y calzado (27 %), seguido por juguetes (16 %), un sector que concentra cerca del 70 % de sus ventas anuales en esta época. Otros sectores con buen comportamiento son tecnología, abarrotes, licores, anchetas, electrodomésticos, joyería y viajes.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico promoverá las ferias de la estrategia “Hecho en Bogotá”, que incentivan el consumo de servicios y productos locales. Estos espacios se ubicarán en diferentes puntos, como la Plaza Unilago, el Centro Comercial Gran Estación, la Plazoleta del Centro Comercial El Tunal, el Parque de los Hippies y el Parque Alcalá.

Los ciudadanos pueden consultar los comercios participantes, horarios y actividades programadas en el sitio web oficial: www.bogotadespierta.co.

