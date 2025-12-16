Así son los nuevos torniquetes del Portal 20 de Julio para reducir los colados en el sistema

El Portal 20 de Julio se ha convertido en un foco de evasión del pago del pasaje y de violencia en contra de los trabajadores del sistema que intentan evitar que los usuarios se no paguen el pasaje. Por esto, buscando reducir la evasión y buscando proteger a los trabajadores del portal, quienes inclusive han sido amenazados con armas cortopunzantes, TransMilenio instaló nuevos torniquetes en el Portal 20 de Julio.

Desde el sistema entregaron información sobre la nueva infraestructura que instalaron en este lugar y también entregaron detalles sobre lo que esperan generar con esto. TransMilenio aseguró que estos nuevos torniquetes han demostrado resultados positivos en otras estaciones, por lo que esperan el mismo resultado en el Portal 20 de Julio.

TransMilenio aseguró que “desde el inicio de la estrategia, hubo un aumento en la validación de los usuarios de 14.970 por día, es decir un incremento de 57.2%; el promedio por día hábil pasó de 26.155 en junio a 41.125 en noviembre. En junio de 2025, el Portal contabilizaba 470.000 validaciones previas a la entrada de la escuadra móvil y las mejoras de infraestructura”.

Es más, el sistema destaca que “al comparar los períodos junio - agosto y septiembre - noviembre de 2025, con una recuperación mayor a $1.777 millones. La hora con mayor impacto fue las 6:00 a. m., con ganancias superiores a $350 millones, reflejando mejoras sostenidas a lo largo de todos los horarios del Portal”.

Finalmente, se espera que esta intervención también permita proteger la integridad y la seguridad de los trabajadores del sistema, teniendo en cuenta los recientes enfrentamientos que se dieron entre personas que intentando colarse amenazaron a los funcionarios con armas cortopunzantes en más de una ocasión.