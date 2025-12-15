La futura Primera Dama de Chile: ¿Quién es María Pía Adriasola, esposa de Kast?

Con más del 95 % de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile (Servel) proclamó a José Antonio Kast como el presidente electo del país, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial con un 58,30 % de los votos, frente al 41,70 % de la candidata oficialista Jeannette Jara, quien reconoció públicamente su derrota.

En este nuevo escenario político, una figura que comenzará a cobrar mayor relevancia es la de María Pía Adriasola, esposa del mandatario electo y quien asumirá como Primera Dama de Chile a partir del 11 de marzo de 2026, fecha en la que Kast tomará posesión del cargo.

¿Quién es María Pía Adriasola, la futura Primera Dama de Chile?

María Pía Adriasola es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios donde también se formó José Antonio Kast y donde ambos se conocieron. La pareja contrajo matrimonio civil el 20 de diciembre de 1990 y lleva más de 35 años casada.

Juntos formaron una familia numerosa: son padres de nueve hijos, cuyas edades van desde los 18 a los 33 años. El más conocido es José Antonio Kast Adriasola, quien fue electo diputado por el Distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago) en las últimas elecciones parlamentarias, representando al Partido Republicano.

María Pía Adriasola y José Antonio Kast

Formación académica y vida familiar

Adriasola ejerció la abogacía durante cerca de dos años, antes de dedicarse de lleno a la maternidad y a labores vinculadas al ámbito educacional y social. Ha tenido un rol activo en el Colegio Campanario, donde trabajó impartiendo clases de educación sexual, y es fundadora de la Fundación Cuide Chile, organización orientada a promover y defender “la vida, la familia y los derechos fundamentales de las personas”.

En el plano personal, es conocida por su cercanía con el mundo cultural y su afición por la música.

El papel que asumirá en el próximo gobierno

Desde el comando del presidente electo confirmaron al medio The Clinic que María Pía Adriasola ejercerá activamente el rol de Primera Dama y trabajará desde La Moneda, retomando una figura institucional que había sido modificada durante el gobierno de Gabriel Boric.

“El rol de la Primera Dama retomará el espíritu y el oficio de una institución republicana, con un fuerte trabajo social y cercano a las familias”, señalaron desde el Partido Republicano, anticipando un papel activo de Adriasola en el próximo gobierno.