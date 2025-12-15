Bogotá

Capturan y envían a la cárcel a dos hermanos señalados de lavado de activos para el Tren de Aragua

Estas personas habrían utilizado casas de cambio, transacciones bancarias y monederos virtuales para darle apariencia de legalidad.

Captura de dos hermanos señalado de lavado de activos para el Tren de Aragua.
Captura de dos hermanos señalado de lavado de activos para el Tren de Aragua. Foto: Fiscalía
Por Kewin Alarcón

Las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán para darle tránsito a los dineros ilícitos de la estructura delincuencial conocida como ‘Tren de Aragua’ fueron identificadas por la Fiscalía General de la Nación, gracias a la articulación de capacidades con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Lea también: A la cárcel presuntos responsables de secuestros y extorsiones que trabajaban con consorcios petroleros

Durante los últimos dos años, estas personas presuntamente captaron, transformaron, movieron y ocultaron en criptoactivos y billeteras virtuales recursos ilícitos producto de sicariatos, venta de estupefacientes al menudeo y cobro de extorsiones en Bogotá, Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).

Adicionalmente, son señalados de usar dos casas de cambio que no tenían permisos de funcionamiento ni autorización de la Superintendencia Financiera para darle tránsito a altas sumas de dinero en efectivo, mediante operaciones fraccionadas y transacciones internacionales con el supuesto de que se tratarían de remesas.

En ese sentido, Félix Eduardo sería el responsable de movilizar más de 11.270 millones de pesos, a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas. En total se le atribuyen 1.938 actividades comerciales y financieras. Entre tanto, Félix Alfredo Herrera Durán estaría implicado en la administración de 4.500 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de manera fragmentada.

Los dos hermanos fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Bogotá. En los procedimientos les fueron incautados 6 computadores, 4 discos duros, 3 tarjetas SIM, 2 microSD, 1 tableta, una USB y $1’240.000 en efectivo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Asimismo, obtuvo el bloqueo de 10 productos bancarios que tenían cerca de 70 millones de pesos.

Simultáneamente a las actuaciones surtidas en Colombia, las autoridades de Estados Unidos capturaron a Alfredo Durán Guerrero, en Texas. Esta persona tendría vínculo directo con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del ‘Tren de Aragua’, y presuntamente trasladó más de 450 millones de pesos de bolsillo digital colombiano a una plataforma cripto internacional.

       

Tags

     

Lo que debe saber

Lo Último