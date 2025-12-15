Capturan y envían a la cárcel a dos hermanos señalados de lavado de activos para el Tren de Aragua

Captura de dos hermanos señalado de lavado de activos para el Tren de Aragua.

Las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán para darle tránsito a los dineros ilícitos de la estructura delincuencial conocida como ‘Tren de Aragua’ fueron identificadas por la Fiscalía General de la Nación, gracias a la articulación de capacidades con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Durante los últimos dos años, estas personas presuntamente captaron, transformaron, movieron y ocultaron en criptoactivos y billeteras virtuales recursos ilícitos producto de sicariatos, venta de estupefacientes al menudeo y cobro de extorsiones en Bogotá, Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).

Adicionalmente, son señalados de usar dos casas de cambio que no tenían permisos de funcionamiento ni autorización de la Superintendencia Financiera para darle tránsito a altas sumas de dinero en efectivo, mediante operaciones fraccionadas y transacciones internacionales con el supuesto de que se tratarían de remesas.

En ese sentido, Félix Eduardo sería el responsable de movilizar más de 11.270 millones de pesos, a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas. En total se le atribuyen 1.938 actividades comerciales y financieras. Entre tanto, Félix Alfredo Herrera Durán estaría implicado en la administración de 4.500 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de manera fragmentada.

Los dos hermanos fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Bogotá. En los procedimientos les fueron incautados 6 computadores, 4 discos duros, 3 tarjetas SIM, 2 microSD, 1 tableta, una USB y $1’240.000 en efectivo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Asimismo, obtuvo el bloqueo de 10 productos bancarios que tenían cerca de 70 millones de pesos.

Simultáneamente a las actuaciones surtidas en Colombia, las autoridades de Estados Unidos capturaron a Alfredo Durán Guerrero, en Texas. Esta persona tendría vínculo directo con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del ‘Tren de Aragua’, y presuntamente trasladó más de 450 millones de pesos de bolsillo digital colombiano a una plataforma cripto internacional.