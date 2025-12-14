Petro citó al tío McPato en rifirrafe con Peñalosa por los impuestos que pagan los ricos en beneficio de los pobres

Enrique Peñalosa, precandidato a la presidencia, publicó un mensaje que desató un rifirrafe con el presidente de Gustavo Petro, al referirse al hundimiento de la reforma tributaria y dijo que en Colombia “siempre le ha cobrado más a los que más tienen y ha invertido en los más necesitados”. Ante las declaraciones, el mandatario de los colombianos le respondió que “lo que dice Peñalosa no es cierto”.

Según el presidente, “nunca hay que mirar las tasa nominal de impuestos sino las efectivas después de deducciones, exenciones, etc. A un asalariado le descuentan los impuestos de entrada en la retención de la fuente”.

Enfrentamiento de Petro y Peñalosa por el pago de los impuestos de los ricos y los pobres en Colombia

"Colombia no tiene un sistema justo y progresivo de impuestos, por eso su desigualdad social no varía antes o después de impuestos a diferencia de los países desarrollados. Esa es la evidencia de la inconstitucionalidad de su régimen tributario y ese es una de las grandes fallas para alcanzar un verdadero Estado Social de Derecho, que es el objetivo que ordena la Constitución“, dijo el presidente.

Luego Peñalosa, respondió que: "Eso es muy distinto de las mentiras que ustedes dicen para promover odio, de que los pobres son los que pagan los impuestos. Los pobres NO pagan impuesto de renta y por el contrario reciben numerosos subsidios de varias maneras. 96 de cada 100 trabajadores NO pagan impuesto de renta“.

Pero, después Petro remató citando al tío Mcpato diciendo: "El odio mi querido amigo es que un viejo reviejo, teniendo fortuna hasta para sus bisnietos y más allá , le de pereza y asco pagar los impuestos con los que se educará la niñez, y la juventud colombiana. Viejos como tío mc pato con el corazón viejo y muerto por el capital“.