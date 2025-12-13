Escándalo: Oficiales aceptaron haber recibido llamadas de la senadora Isabel Zuleta para que no ejecutaran operativos y combates con estructuras al mando de alias Calarcá

Oficiales señalan a Isabel Zuleta de intervenir en operaciones militares en donde se atacaban a las disidencias de las Farc.

En las últimas horas, la revista Semana hizo la publicación de un nuevo escándalo que involucra al gobierno del presidente Petro, esta vez en manos de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien habría presionando a oficiales de las Fuerzas Militares para que no ejecutaran operativos en contra de las estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios, que estarían al mando de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

Según conoció la revista, ocho oficiales les revelaron que recibieron llamadas directas de la senadora, de familiares y de personas cercanas a Zuleta para evitar los operativos.

Oficiales reconocieron presiones de Isabel Zuleta para que no ejecutaran operativos contra las disidencias de las Farc

Ocho generales de la República, de los cuales aún cinco están en servicio activo y tres en retiro, que pertenecen al Ejército y a la Policía Nacional, le aseguraron a la revista que recibieron llamadas telefónicas de Isabel Zuleta, así como de sus familiares y asesores.

Según la revelación, en esas llamadas les habrían solicitado que detuvieran los combates y procedimientos dirigidos contra personas presuntamente vinculadas en Antioquia con las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y en municipios del Valle de Aburrá.

“Es feo decirlo, pero estábamos doblegados porque está en juego la carrera de uno, mi cabeza puede rodar”, le reconoció uno de los comandantes que operó en Antioquia y que se vio obligado a cumplir con las solicitudes de la senadora.

“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, comentó otro de los oficiales a la revista.

El mismo medio confirmó que la intervención de uno de los asesores de la senadora Zuleta no era desconocido para los altos mandos de las Fuerzas Militares, que tienen evidencias de sus intervenciones.



