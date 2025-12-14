Ejército se pronunció ante los fuertes señalamientos sobre irregularidades y la pérdida de miles de millones de pesos en el Comando de Ingenieros

Escándalo por irregularidades en la Base Militar de Bonaca, una extensión de la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC)

Ante la publicación de Semana, en la que informó que se estarían registrando presuntas irregularidades y supuestos “saqueos” en el Comando de Ingenieros, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que realizó precisiones sobre los casos mencionados y defendió la legalidad de sus actuaciones.

Según el Ejército, los hechos referidos corresponden a procesos administrativos y contractuales que fueron reportados oportunamente a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y Policial, la Contraloría, la Procuraduría y los organismos de control interno de las Fuerzas Militares.

Ejército se defendió ante las irregularidades en el Comando de Ingenieros

Uno de los puntos centrales tiene que ver con las observaciones realizadas en la misión de trabajo 090 de 2024 de la Inspección General del Ejército, relacionadas con obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, adscrita a la Escuela Militar de Cadetes.

“Se advierte de la existencia de unas supuestas irregularidades en las cuales al parecer se ve comprometida la responsabilidad de dos señores Oficiales Generales “por una posible omisión en el cumplimiento de funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades”, relacionadas en citado informe, razón por la cual se adelanta una investigación disciplinaria en contra de los oficiales", indica el comunicado.

Como resultado de estos procesos, la institución confirmó que tres funcionarios fueron retirados del servicio y dos más trasladados a otras unidades, mientras avanzan las investigaciones, las cuales también fueron puestas en conocimiento de la justicia penal militar y la Fiscalía.

En relación con la aplicación de la figura de emergencia sanitaria, el Ejército explicó que esta se dio tras una orden emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en marzo de 2024, que exigía mitigar en un plazo máximo de un mes el impacto ambiental por vertimientos de aguas residuales en el predio Bonaca. Esta situación, señaló, permitió aplicar la Ley 142 de 1994 para atender la emergencia, sin vulnerar la Ley 80 de 1993 de contratación pública.

Frente a la supuesta venta de pliegos de condiciones para beneficiar a determinados oferentes y la “presunta venta de pliegos de los contratos por parte de personal del Comando de Ingenieros para beneficiar a ciertos oferentes” es oportuno indicar que el Comando de Ingenieros no es el responsable ni interviene en la elaboración de los pliegos de condiciones, toda vez que estos hacen parte de un compendio de documentos propios de la contratación pública", explicó.

Sobre el presunto detrimento patrimonial en el aeródromo de La Guajira, la institución aclaró que la pista se encuentra operativa y cuenta con aval de la Aeronáutica Civil y de la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, tras superar pruebas técnicas en 2024. Además, precisó que no se trató de una obra nueva, sino de labores de mantenimiento y ampliación realizadas entre 2022 y 2023.

El Ejército también respondió sobre la construcción de un regimiento para Fuerzas Especiales en Tolemaida, alojamientos para tropa en Nariño y aulas en un batallón de entrenamiento. Indicó que todas las obras están finalizadas y en funcionamiento, aunque reconoció un hallazgo de la Contraloría por obras no previstas en el caso de las aulas, investigación que actualmente adelanta la CENAC de Ingenieros.

Asimismo, la institución rechazó el uso del término “roscograma” para referirse a la designación de comandantes, al considerar que desconoce la formación y experiencia profesional de los oficiales del Arma de Ingenieros.