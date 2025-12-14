“Chávez era más simpático”: Uribe al compararlo con Iván Cepeda y la estrategia que dice que seguiría con los empresarios

Este sábado, 13 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje a través de sus redes sociales para referirse a la supuesta estrategia que estaría adelantando con los empresarios Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, para las próximas elecciones presidenciales en el 2026.

Según Uribe, Cepeda estaría siguiendo la misma estrategia que aplicó en Venezuela el expresidente Hugo Chávez, antes de aferrarse al poder.

Uribe aseguró que Iván Cepeda no tiene la simpatía de Chávez

“Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”, escribió Uribe.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Totalmente, presidente. La izquierda sabe que la empresa privada es la primera gran barrera democrática, y por eso buscan extinguirla o expropiarla. En Bogotá vamos a trabajar de la mano del empresariado, con gran enfoque social para blindar y profundizar la democracia“, ”¡Ay pero si Chávez y vos eran grandes amiguis!“, ”A los venezolanos les metieron un gol con Chávez porque no tuvieron un Petro que hiciera antesala a su gobierno; mientras que acá los colombianos y el sector empresarial ya degustaron una pequeña muestra de lo que pueden hacer Cepeda y sus camaradas más radicales“ y ”Presidente Uribe, el libreto es el mismo. Chávez engañó al sector privado con sonrisas y luego lo aplastó. Cepeda quiere repetir la obra, solo que sin carisma, sin talento y con más resentimiento. El final ya lo conocemos, ruina y persecución económica“.