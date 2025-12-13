Tragedia por pólvora: tres animales murieron en el Parque de la Conservación de Medellín por el ruido de la alborada

El Parque de la Conservación de Medellín, un complejo que antes era zoológico y ahora refugia a fauna silvestre rescatada del tráfico ilegal, anunció recientemente en sus redes sociales la trágica pérdida de varios animales del lugar durante la noche de la alborada como consecuencia del uso indiscriminado de pólvora en la ciudad.

Lea también: “Lo que más nos pide la gente cuando vamos a los barrios son piscinas”: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Carlos Andrés Madrid, líder de conservación y bienestar animal del parque, dio la trágica noticia de las tres perdidas que se presentaron a principios de este mes entre quienes habitan el espacio.

Una lora y dos chigüiras: Las tres víctimas de la alborada

El 30 de noviembre, la noche de la alborada, una lora cabeciazul entró en un estado de pánico por el ruido de la pólvora y chocó contra una estructura del aviario. El impacto le provocó un trauma craneoencefálico que le ocasionó la muerte inmediata.

Al día siguiente, en la madrugada del 1 de diciembre, una de las chigüiras del Parque, que estaba embarazada, presentó un aborto tras pasar la noche en vela por las detonaciones. La hembra presentó un parto distócico que requirió la ayuda del personal veterinario para culminar su trabajo de parto. Lastimosamente, la madre también falleció durante el procedimiento médico.

“Cada explosión es un ataque a la tranquilidad”

Las autoridades del Parque rechazaron con vehemencia el uso de la polvora y pidieron tener en cuenta el bienestar de la fauna doméstica y silvestre de Medellín: “La zozobra y los estruendos provocados por las detonaciones generaron un estrés insuperable en estos animales, llevándolos a este trágico desenlace”.

Además, manifestaron que “cada explosión es un ataque a la tranquilidad y la vida de quienes no pueden defenderse”. Aunque fueron tres las víctimas mortales en el recinto, muchos otros animales mostraron signos de ansiedad: desorientación, movimientos repetitivos, intentos de escape, disminución en la alimentación, vocalizaciones e imposibilidad para conciliar el sueño.