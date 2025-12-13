“Lo que más nos pide la gente cuando vamos a los barrios son piscinas”: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Durante la rendición de cuentas de 2025 la Alcaldía de Medellín, el mandatario local, Federico Gutiérrez, habló sobre el polémico proyecto del Gran Parque Medellín, el espacio prometido para 2027 que pretende crear una ‘playa’ y un ‘mar’ en la capital de Antioquia de forma artificial.

Lea también: Los detalles del atroz crimen por el que condenaron a un menor en Envigado: buscaba quedarse con una herencia de su tía y su abuela

Gutiérrez presentó la iniciativa en agosto de este año y recibió múltiples críticas que cuestionaban si el parque respondía a las necesidades de la ciudadanía. Por esto, en el evento llevado a cabo el miércoles 12 de diciembre en Plaza Mayor, dedicó un segmento a dar respuestas sobre el proyecto.

“Es un proyecto que necesita la ciudad”

El mandatario dijo que estaba abierto a las preguntas y observaciones sobre el complejo recreativo. Afirmó que “de pronto ha faltado explicar algo más” y que el proyecto era necesario porque la ciudad necesita más espacios públicos.

“De lo que más nos piden a nosotros en la ciudad cuando vamos a los barrios de Medellín son espacios acuáticos, son piscinas” señaló, entre las risas de los asistentes, y continuó preguntando: “¿Alguno de ustedes ha pasado un sábado o un domingo por el aeroparque Juan Pablo II. (...) hay que ver las filas de niños, de familias enteras, que van a disfrutar a disfrutar unas pocas piscinitas".

1,2 hectáreas de ‘mar’

Según la administración municipal, el proyecto tendrá un inversión de 223.942 millones de pesos y será entregado en 2027. Sobre sus especificaciones el alcalde afirmó, orgulloso, que contará con 1,2 hectáreas de superficie de agua y 5.000 metros cuadrados de playa que podrán disfrutar “especialmente los niños más pobres de Medellín y las familias que no tienen acceso a otros espacios de recreación”.

“La construcción de este tipo de tecnología hoy en el mundo se está realizando en los clubes y condominios más exclusivos. Lo están utilizando los ricos más ricos del mundo. ¿por qué no lo pueden utilizar los niños más pobres de Medellín sabiendo que es un espacio público" agregó Gutiérrez. Igualmente, dijo que la construcción y el mantenimiento también costarían tres veces menos que los de una piscina tradicional, por lo que, según el, “también se justifica el proyecto”.

El alcalde también defendió otros componentes deportivos y recreativos del Gran Parque Medellín, como la pista trote y ciclismo, los espacios verdes y las escuelas de triatlón. “Este tiene que ser el mejor centro público de triatlón del mundo”, declaró.