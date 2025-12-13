Tenga en cuenta: este fin de semana habrá cierres y desvíos en Bogotá por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’

El domingo 14 de diciembre tendrá lugar en Bogotá la ‘Xiaomi Pop Run’, una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros organizada por la empresa de tecnología. El recorrido iniciará a las 7:30 a. m. y partirá desde la plazoleta del Éxito Country 134, en la calle 134 con la carrera 9 #51, y terminará en el cruce de la autopista norte con la diagonal 92. Por esto, contará con cierres y desvios en diferentes zonas del nororiente de la ciudad que empezarán desde la noche del sábado 13.
Cierres y afectaciones viales
La Secretaría Distrital de Movilidad informó que estos serán los cierres y afectaciones viales por la realización del evento:
- Cierre total de la calzada occidental de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 133. Desde las 11:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del domingo.
- Cierre total de la calzada sur de la calle 134 entre la carrera 10 y la avenida carrera 9. Desde las 11:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del domingo.
- Cierre total de la calzada occidental, dando manejo a la ciclovía, de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 100. Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m. del domingo.
- Cierre total de la calzada occidental de la diagonal 92 entre lacalle 100 y la carrera 23. Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m. del domingo.
Desvíos autorizados
Por otro lado, estas son las rutas recomendadas por la administración si se va a movilizar por la zona que atraviesa la carrera.
- Durante las actividades de montaje, quienes transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera 10 al sur – calle 131A al oriente – avenida carrera 9 al sur empalmando con el recorrido habitual.
- Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur.
- Quienes se movilicen por la avenida calle 134 en sentido occidente a oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y la avenida carrera Séptima al sur o al norte.
- Si va a circular en sentido oriente – occidente por la avenida calle 94 y desea tomar la avenida NQS al sur, deberán tomar la carrera 19 al norte y la avenida calle 100 al occidente.
- Por último, si circula en sentido norte – sur por la avenida carrera 15 o sentido oriente a occidente por la avenida calle 100 y toma la avenida carrera 9 - avenida NQS al sur, deberá continuar al occidente por la avenida calle 100 y la autopista Norte al sur.