Tenga en cuenta: este fin de semana habrá cierres y desvíos en Bogotá por la carrera ‘Xiaomi Pop Run’

El domingo 14 de diciembre tendrá lugar en Bogotá la ‘Xiaomi Pop Run’, una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros organizada por la empresa de tecnología. El recorrido iniciará a las 7:30 a. m. y partirá desde la plazoleta del Éxito Country 134, en la calle 134 con la carrera 9 #51, y terminará en el cruce de la autopista norte con la diagonal 92. Por esto, contará con cierres y desvios en diferentes zonas del nororiente de la ciudad que empezarán desde la noche del sábado 13.

Cierres y afectaciones viales

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que estos serán los cierres y afectaciones viales por la realización del evento:

Cierre total de la calzada occidental de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 133. Desde las 11:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del domingo.

de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 133. Desde las del sábado hasta el del domingo. Cierre total de la calzada sur de la calle 134 entre la carrera 10 y la avenida carrera 9. Desde las 11:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del domingo.

de la calle 134 entre la carrera 10 y la avenida carrera 9. Desde las del sábado hasta el del domingo. Cierre total de la calzada occidental, dando manejo a la ciclovía, de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 100. Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m. del domingo.

dando manejo a la ciclovía, de la avenida carrera 9 entre la calle 134 y la calle 100. Desde las hasta las del domingo. Cierre total de la calzada occidental de la diagonal 92 entre lacalle 100 y la carrera 23. Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m. del domingo.

Desvíos autorizados

Por otro lado, estas son las rutas recomendadas por la administración si se va a movilizar por la zona que atraviesa la carrera.