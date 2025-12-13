Reapareció Zulma Guzmán y negó haber enviado frambuesas envenenadas que causaron muerte de dos menores

En los últimos días se han conocido nuevos detalles del caso de las niñas fallecidas tras consumir una frambuesas contaminadas con talio. Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía General de la Nación de estar detrás del crimen, reapareció en una entrevista y dio su versión de los hechos.

La reconocida empresaria habló con el medio de comunicación judicial Focus Noticias y reveló nuevos detalles del caso y las razones por las cuales la están señalando de estar detrás del crimen.

Por lo pronto, sobre Guzmán pesa una orden de captura internacional e incluso se ha conocido que podría adelantarse una audiencia de imputación por el delito de homicidio agravado aun cuando ella no se encuentra en el país. Además, se emitió circular de Interpol para dar con su paradero.

En conversación con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que estos señalamientos hacen parte de una supuesta estrategia que busca socavar su imagen. Pese a todo, advirtió que no es responsable del envío de las frambuesas envenenadas y sostuvo que la quieren involucrar en el caso porque la consideran como un “objetivo fácil” a raíz de la relación que tuvo en su momento con el padre de una de las menores de edad fallecidas, identificado como Juan de Bedout.

“El hecho de haber sido amante durante años es lo que hoy se usa para vincularme”, sostuvo la empresaria en conversación con Focus Noticias.

¿Por qué Zulma Guzmán se fue del país?

En repetidas ocasiones, Guzmán ha señalado que su intención al salir de Colombia no tuvo nada que ver con un plan para huir de las autoridades. De hecho, advirtió que el viaje se dio el pasado 13 de abril con el fin de adelantar un proyecto académico y profesional.

No obstante, esto dista bastante de la versión que tienen los abogados defensores de las víctimas del caso.

“La señora Zulma estaba en Colombia cuando ocurrieron los hechos. El teléfono que se usó para hacer una solicitud al domiciliario está registrado en Argentina, uno de los destinos migratorios de la señora”, expresó el abogado Majer Abushihab, representante legal de una de las familias de una de las menores afectadas, en diálogo con el diario El Tiempo.

“Desde el comienzo siempre supimos que esto era un homicidio y así lo interpretó tempranamente la Fiscalía, por eso la postura de la familia Forero es que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se conozca plenamente la verdad y que todos los que hayan participado en estos horripilantes hechos respondan ante la justicia”, advirtió el abogado.