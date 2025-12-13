“Payaso criminal”: Benedetti estalló contra exdirector de la Dian después de que reveló chat privado de WhatsApp

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes lleva varios días en medio de una pelea con el presidente Gustavo Petro y su actual ministro del Interior, Armando Benedetti. El tono de la rencilla subió en las últimas horas, después de que Reyes publicó una conversación privada que tuvo con Benedetti.

Benedetti aseguró a través de su cuenta oficial en la red social X que Reyes supuestamente hacía parte de una presunta “organización criminal” al mando de alias ‘Papá Pitufo’.

Pronto, Reyes le recordó al ministro del Interior que Estados Unidos tomó la decisión de incluirlo en la Lista Clinton.

“Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, indicó Reyes en respuesta.

Luego, Benedetti le recordó un nombramiento que el presidente Gustavo Petro también cuestionó duramente: el de la entonces directora de Aduanas de Cartagena de la Dian.

“Luis Carlos Reyes, alias Orejas en la estructura criminal de Pitufo según el fiscal Marín, usted nombró a Sandra Milena Peláez López, ficha suya de confianza, como asignada a la jefatura de la dirección de Aduanas de Cartagena, el segundo puerto más importante, para hacer negocios. Es usted un criminal, enfermo de la cabeza con los likes, lo mentiroso y lo perverso que ha sido con la lealtad del presidente”, puntualizó Benedetti.

El chat que publicó Reyes sobre Benedetti

Pues bien, Reyes le echó leña al fuego después del señalamiento de Benedetti e hizo público un chat de WhatsApp en el cual el ahora ministro del Interior le pedía nombrar a varias personas en la Dian y, entre otros cargos, mencionaba el de la Dirección de Aduanas de Cartagena.

“Feliz noche Señor Director, con base a la conversación sostenida, le hago estas iniciativas para su consideracion: Directora de la DIAN en Barranquilla. Dra: Nancy Patricia Holguin. Director de Impuestos Barranquilla: Dr: Alejandro Gutierrez Casas Director de Aduana Cartagena: Dr: Mario Olea Vega. Te anexo las HV (SIC)”, rezaba el mensaje enviado por Benedetti por WhatsApp.

Según Reyes, la deslealtad por la cual lo señala el ministro tiene que ver, precisamente, con que decidió no nombrar a la persona que él deseaba para la Dirección de Aduanas de Cartagena.

“Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la Fiscalía, que por lo demás tiene toda la información acerca del mecanismo utilizado para hacer los nombramientos”, puntualizó Reyes.

Benedetti aseguró que la petición al exdirector de la Dian no era un delito

Con el pantallazo de la conversación, Reyes también le pidió al ministro del Interior que renuncie a su cargo. “Usted es una vergüenza para el Gobierno, para el progresismo y para el país”, concluyó Reyes.

El ministro del Interior no ocultó la furia que le produjo ese señalamiento y volvió a referirse al tema en su cuenta oficial en la red social X.

“Payaso criminal. Nada de lo que tú estás mostrando aquí es un delito. Yo no era senador. En cambio tú favoreciste a gente de Papá Pitufo como la de la dirección de Aduana de Cartagena y a otros, y es que en la Fiscalía apareces como parte de una estructura criminal, alias Orejas por tus orejas”, concluyó Benedetti.