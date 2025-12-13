Los detalles del atroz crimen por el que condenaron a un menor en Envigado: buscaba quedarse con una herencia de su tía y su abuela

Casi ocho meses después del atroz crimen que conmocionó a Envigado, Antioquia, en el que murió una reconocida periodista y su hermana, fue condenado el responsable, un adolescente de 17 años familiar de ambas. Este viernes 12 de diciembre, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) lo declaró culpable de planear y financiar el homicidio de ambas mujeres.

La investigación reveló que el menor, sobrino de la periodista María Victoria Correa Ramírez y nieto de María Norelia Correa, ideó y coordinó el ataqué y pagó a los sicarios para que las asesinaran mientras el desayunaba con ellas en una panadería de la ciudad. Su intención era apropiarse de una supuesta herencia que ascendía a los 3.000 millones de pesos y que era administrada por su madre.

Por esto, y después de que aceptara los cargos que le imputó la Fiscalia, fue declarado responsables de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado -este último porque hubo una tercera familiar de 73 años que resultó lesionada en el hecho- y recibió una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada para menores.

El momento del homicidio

El 28 de marzo de este año, María Victoria, de 70 años, y María Norelia, de 75, habían ingresado a un local comercial para desayunar con el responsable y con otra familiar en celebración del cumpleaños número 17 del adolescente.

Pocos minutos habían pasado desde que llegaron cuando dos hombres armados se acercaron a dispararles y huyeron inmediatamente en moto. Aunque una de ellas se salvó porque el disparo fue en la pierna, las otras dos mujeres murieron por la gravedad de las heridas.

Los dos hombres en moto, Juan Camilo Carvajal Burbano, conocido con el alias de Gafas y Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión tras acogerse a un preacuerdo. Un tercer hombre implicado en el asesinato llamado Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, también recibió esta condena.

La captura del culpable

El menor fue capturado por las autoridades en una finca de Llanogrande, ubicada en el municipio de Rionegro. Durante el procedimiento, la Policía y el CTI incautaron dos manuscritos que revelaban detalles de la investigación.

Lo que estaba contenido en los documentos permitió establecer al menor como orquestador del crímen y conocer las razones económicas que motivaron su actuar.